معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت سه هزار و ۱۱۲ تخلف سرعت غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت در محورهای استان از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محسن حق‌نیا روز سه‌شنبه با اشاره به حجم بالای تردد در جاده‌های خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۸۵ میلیون تردد خودرو در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: در این مدت، پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تردد ورودی و به همین میزان تردد خروجی خودرو در محورهای استان ثبت شده است.

حق‌نیا با اشاره به عملکرد مرکز مدیریت راه‌های خوزستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۹ هزار و ۳۴۱ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شده که کارشناسان این مرکز به ۹۹.۸ درصد تماس‌ها پاسخ داده‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر، در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی سفرهای جاده‌ای مشارکت کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

رئیس پلیس راه خوزستان نیز شهریورماه امسال با اشاره به بررسی تصادفات برون‌شهری در پنج ماه نخست سال، سرعت غیرمجاز را مهم‌ترین عامل وقوع حوادث جاده‌ای در استان اعلام کرده بود.