استاندار قزوین در شورای راهبری کاهش تصادفات بر لزوم رفع ایرادات فنی معابر، ایمن‌سازی آزادراه‌ها، بهبود مدیریت حوادث و آموزش همگانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان قزوین که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: کاهش تصادفات به مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، فنی و مدیریتی نیاز دارد و برای تحقق آن باید عوامل مختلف بروز حوادث به‌طور هم‌زمان بررسی شود.

وی بخشی از تصادفات را ناشی از رفتار برخی موتورسواران و عابران پیاده دانست و افزود: بی‌توجهی به قوانین و انتخاب مسیر‌های ناایمن، از جمله عبور نکردن از پل عابر پیاده، می‌تواند به حوادث مرگبار منجر شود.

استاندار قزوین با اشاره به وجود ایراد‌های فنی در برخی جاده‌ها، بلوار‌ها و تقاطع‌ها، بر شناسایی و رفع این مشکلات تأکید کرد و گفت: آمار تصادفات باید در اختیار شهرداران قرار گیرد تا برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند.

نوذری همچنین خواستار همکاری نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ها برای آموزش و فرهنگ‌سازی، به‌ویژه در مدارس شد و افزود: میزان کاهش تصادفات و شمار جان‌باختگان از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد استان‌هاست.

به گفته وی، آمار تصادفات و فوتی‌ها در استان افزایش یافته و این وضعیت در شهر قزوین، با توجه به تمرکز جمعیت استان در این شهر، اهمیت بیشتری دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت رفع سریع مشکلات فنی و مدیریت به‌موقع حوادث در محور‌های مواصلاتی، به‌ویژه آزادراه‌های قزوین ـ رشت و قزوین ـ کرج، تأکید کرد و گفت: تصادف‌های جزئی و تأخیر در جمع‌آوری خودرو‌های حادثه‌دیده گاهی به ترافیک سنگین و طولانی‌مدت منجر می‌شود و در برخی موارد، انتقال خودرو‌ها تا یک ساعت زمان می‌برد؛ موضوعی که احتمال وقوع تصادفات بعدی را افزایش می‌دهد.

نوذری با تأکید بر فراهم‌کردن سازوکار فوری و تجهیزات لازم برای جمع‌آوری خودرو‌های تصادفی، خطاب به مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خواستار پیگیری خلأ‌های موجود در مدیریت حوادث شد.

او همچنین با استناد به آمار مطرح‌شده در جلسه، قزوین را پس از سیستان‌وبلوچستان در رتبه دوم تصادفات کشور اعلام کرد و از مسئولان خواست وضعیت استان‌های همجوار را بررسی و اقدامات اصلاحی لازم را در دستور کار قرار دهند.

الزام شهرداری‌ها به اعزام خودروی حمل متوفی و توزیع کلاه ایمنی

در ادامه این جلسه، جواد حق‌لطفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین، با اشاره به وقوع حوادث در جاده‌های بین باغ‌ها، مزارع، کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی گفت: برخی شهرداری‌ها در تصادفات برون‌شهری خودروی حمل متوفی اعزام نمی‌کنند که این رویه باید اصلاح شود؛ در صورت وقوع تصادف منجر به فوت در این مسیرها، شهرداری‌ها موظف به اعزام خودروی حمل متوفی هستند.

حق‌لطفی با اشاره به برنامه‌های هفته بزرگداشت قربانیان حوادث رانندگی (۲۳ تا ۲۸ آبان)، خواستار همکاری مدیریت شهری برای افزایش آگاهی جامعه شد و تأکید کرد: باید درباره خطر‌های رانندگی کودکان، مانند نشستن یک کودک ۱۲ ساله پشت موتورسیکلت در شهرها، مسیر‌های فرعی و روستایی، اطلاع‌رسانی جدی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین همچنین از آغاز توزیع رایگان ۵۰۰ کلاه ایمنی میان موتورسواران خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فوتی‌های موتورسیکلت‌سواران بر اثر ضربه به سر رخ می‌دهد، این طرح در حوزه برون‌شهری نیز اجرا می‌شود و از سایر شهر‌هایی که آمار تصادفات آنها افزایش یافته نیز خواسته‌ایم اجرای این طرح را مصوب و دنبال کنند.

سهم ۶۲ درصدی رانندگان غیربومی در تصادفات قزوین / ۲۰ درصد ترددها با سرعت غیرمجاز انجام می‌شود

سرهنگ حسین تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان قزوین، در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات با اشاره به آمار پنج‌ماهه تصادفات در کشور اظهار داشت: در حالی که در سطح کشور ۵۹ درصد رانندگان دخیل در تصادفات بومی و ۴۱ درصد غیربومی هستند، این آمار در استان قزوین برعکس شده و ۶۲ درصد رانندگان دخیل در تصادفات، غیربومی هستند؛ موضوعی که حاکی از اهمیت محورهای مواصلاتی استان است.

وی با اشاره به اینکه استان قزوین از نظر درصد کاهش تصادفات رتبه نهم کشور را دارد، افزود: این ترکیب رانندگان نشان می‌دهد که نمی‌توانیم صرفاً بر اقدامات فرهنگی تکیه کنیم، زیرا بسیاری از رانندگان دخیل در حوادث غیربومی‌اند.

رئیس پلیس راه استان همچنین با اشاره به آمار اعمال قانون گفت: در بخش تخلفات حادثه‌ساز، نرخ رشد استان ۱۷ درصد است و در اعمال قانون توسط اخطارنویسان پس از فارس در رتبه دوم کشور قرار داریم؛ با این حال، با احتساب آمار دوربین‌های مکانیزه، در کل اعمال قانون یک درصد رشد منفی داریم.

سرهنگ تقی‌خانی در ادامه از سهم قابل‌توجه تخلف سرعت خبر داد و گفت: بر اساس ترددشمارها، حدود ۱۹.۸ درصد (نزدیک به ۲۰ درصد) از وسایل نقلیه عبوری از استان قزوین با سرعت غیرمجاز تردد می‌کنند.

تمرکز تصادفات در سه نقطه حادثه‌خیز قزوین

در همین جلسه، سردار طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین، با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای کاهش تصادفات گفت: بخش زیادی از حوادث استان در سه نقطه، از جمله بلوار ابوترابی، بلوار صمد و ورودی شهر صنعتی البرز رخ می‌دهد و رسیدگی به این نقاط می‌تواند در کاهش تلفات بسیار مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اینکه کاهش حتی یک مورد تلفات رانندگی اهمیت فراوانی دارد، خواستار مشخص شدن مسئولیت و مدیریت این مسیرها شد و افزود: با اصلاح طرح این نقاط، نصب دوربین کنترل سرعت، ایجاد سرعت‌کاه و نصب حفاظ میانی می‌توان از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری کرد.