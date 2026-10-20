مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از اختصاص ماهانه بیش از ۵.۳ همت اعتبار کالابرگ به خانوارهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مجتبی ظفری‌پور روز سه‌شنبه گفت: از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور امسال، کالابرگ حمایتی به پنج میلیون و ۳۹۴ هزار خانوار خوزستانی اختصاص یافته است.

وی افزود: به‌طور میانگین ماهانه بیش از ۵.۳ همت اعتبار برای اجرای این طرح در استان اختصاص داده شده است.

ظفری‌پور با اشاره به اقلام پرمصرف در طرح کالابرگ گفت: برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و مرغ بیشترین سهم را در خرید خانوارها با اعتبار کالابرگ داشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان هدف اصلی طرح جامع معیشتی و امنیت غذایی را انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین، یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان، به مصرف‌کنندگان نهایی عنوان کرد و افزود: این اقدام می‌تواند به حذف رانت، کاهش نوسان قیمت‌ها و رساندن یارانه به مصرف‌کنندگان واقعی کمک کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد و خانوارها می‌توانند در مهلت تعیین‌شده و متناسب با نیاز خود، در چند نوبت خرید کنند.

ظفری‌پور همچنین گفت: برای خانوارهای مشمول افزایش اعتبار، مبلغ جدید علاوه بر اعتبار سرانه یک میلیون تومانی در نظر گرفته‌شده برای شهروندان، اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به گسترش شبکه توزیع کالابرگ در استان بیان کرد: شمار فروشگاه‌های مجری این طرح در خوزستان به ۴۳ هزار فروشگاه رسیده است.

خوزستان از استان‌های پیشتاز کشور در اجرای طرح کالابرگ حمایتی است.

شهروندان برای اطلاع از مانده اعتبار کالابرگ خود می‌توانند از اپلیکیشن «شمیم»، پیام‌رسان «بله»، کد دستوری *500*1463# و صندوق‌های فروشگاهی استفاده کنند.