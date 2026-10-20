خیّران مراغه‌ای در اقدامی خداپسندانه ۲ دستگاه ویلچر، تخت و تشک طبی به جمعیت هلال احمر مراغه اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس جمعیت هلال احمر مراغه گفت: خیّران نیکوکار برای اهدای این تجهیزات ۷۵ میلیون تومان هزینه کرده‌اند.

هادی فاتحی ضمن قدردانی از اقدام ارزشمند خیران، اهدای این تجهیزات را نشانه مهربانی، نوعدوستی و فداکاری آنها دانست.

وی افزود: خیران از ابتدای سال در قالب طرح‌های فرهنگی، تامین تهیه نوشت افزار برای خانواده‌های تحت پوشش، طرح‌های حمایتی و توانبخشی ۴۵۰ میلیون تومان به این جمعیت کمک کرده‌اند.

وی بر اهمیت تداوم مشارکت خیران در حمایت از نیازمندان و خانواده‌های تحت پوشش این جمعیت تاکید کرد.