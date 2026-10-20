مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: باتوجه به صدور هشدار‌های سطح زرد جوی و دریایی هواشناسی، وزش تندباد، احتمال تگرگ و متلاطم شدن دریا در هرمزگان از ۲۹ مهرماه تا ۳ آبان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن‌زاده افزود: بر اساس این هشدار، از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه تا یکشنبه ۳ آبان‌ماه، در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان و پاره‌ای نقاط مرکزی و غربی بویژه شهرستان‌های بستک، حاجی‌آباد و بشاگرد، شاهد رشد ابر، رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای خواهیم بود و گاهی نیز افزایش باد، گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین از روز پنج‌شنبه تا شنبه در مناطق دریایی استان، افزایش باد جنوب غربی و متلاطم شدن دریا پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند فعالیت‌های دریایی را تحت تأثیر قرار دهد.

حسن زاده افزود: با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و کاهش کیفیت هوا، شهروندان باید از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کرده و از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع بپرهیزند و همچنین اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در رفت و آمد‌های جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی ضروری است.

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وی از فعالان دریایی خواست ضمن خودداری از رفت و آمد شناور‌های سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا، تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها را فراهم آورند و دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.