مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وسی‌ و چهارمین شب حضور در خیابان‌ها، استمرار این حضور را پشتوانه‌ای معنوی و عملی برای امنیت کشور و نیروهای مسلح ایران اسلامی دانستند.

تأکید مردم آبادان و خرمشهر بر تداوم حضور خیابانی و حمایت از نیروهای مسلح

تأکید مردم آبادان و خرمشهر بر تداوم حضور خیابانی و حمایت از نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وسی‌وچهارمین شب حضور خیابانی، بار دیگر در خیابان‌ها گرد هم آمدند و بر تداوم حضور خود تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، حضور مستمر مردم در صحنه را عاملی مؤثر در تقویت امنیت کشور و پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانستند.

حاضران همچنین با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، بر استمرار حضور در خیابان‌ها و حمایت از نیروهای مسلح غیور ایران اسلامی تأکید کردند.