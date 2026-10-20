به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در ادامه بازی‌ های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن، در رشته پاراشنا، مدال نقره و اولین مدال هیئت خراسان رضوی، توسط ابوالفضل ظریف، شناگر جوان و پرتلاش استان به دست آمد.

در فینال رشته ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S۹ ابوالفضل ظریف‌ پور، به رقابت با ۵ شناگر از کشور‌های چین، عراق، ژاپن، ازبکستان و تایلند پرداخت که با زمان ۲۵ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه به مدال نقره رسید.