به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی با حضور در سامانه ارتباط مردمی سامد از طریق شماره تماس ۱۱۱ به صورت مستقیم و بی‌واسطه به درخواست‌های افزون بر ۴۰ نفر از مردم پاسخ داد و بر پیگیری جدی مطالبه‌های آنان تاکید کرد.

وی افزود: بخش عمده‌ای از تماس‌ها مربوط به درخواست تسهیلات بانکی در حوزه‌های مختلف؛ از جمله قرض‌الحسنه، وام اشتغالزایی و مسائل مرتبط با نهضت ملی مسکن بود.

کرمی ادامه داد: شماری از درخواست‌ها نیز مربوط به حوزه‌های اشتغال، نهاد‌های حمایتی و شهرداری بود که در این خصوص با دستگاه‌های اجرایی مربوطه صحبت و دستور پیگیری صادر شد.

وی توضیح داد: مشخصات تماس گیرندگان در اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری ثبت شده است و با اداره‌های مربوطه مکاتبه خواهد شد تا درخواست‌ها در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

کرمی ادامه داد: دولت چهاردهم به پیوند مستقیم و بی‌واسطه با مردم تاکید جدی دارد و این رویکرد در دو سال گذشته به عنوان یکی از اولویت‌ها در ایلام مبنای کار و تلاش قرار گرفته است.

استاندار ایلام تاکید کرد: این گونه دیدار‌ها و ارتباط‌های تلفنی فرصتی برای شنیدن صدای مردم و پیگیری خواسته‌های آنان است و امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، بخش قابل‌توجهی از مشکلات و درخواست‌های مردمی به سرانجام مطلوب برسد.

نکته قابل ذکر این که در ارزیابی عملکرد وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری که دیروز (دوشنبه) نتایج آن اعلام شد؛ استانداری ایلام رتبه عالی سامانه سامد را در میان استانداری‌های سراسر کشور کسب کرد و احمد کرمی نیز به عنوان پاسخ‌گوترین استاندار کشور شناخته و معرفی شد.