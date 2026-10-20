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استاندار ایلام امروز در سامانه ارتباط مردمی (سامد) پاسخگوی درخواستهای مردم در حوزههای گوناگون بود؛ سامانهای که از سوی نهاد ریاستجمهوری رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی با حضور در سامانه ارتباط مردمی سامد از طریق شماره تماس ۱۱۱ به صورت مستقیم و بیواسطه به درخواستهای افزون بر ۴۰ نفر از مردم پاسخ داد و بر پیگیری جدی مطالبههای آنان تاکید کرد.
وی افزود: بخش عمدهای از تماسها مربوط به درخواست تسهیلات بانکی در حوزههای مختلف؛ از جمله قرضالحسنه، وام اشتغالزایی و مسائل مرتبط با نهضت ملی مسکن بود.
کرمی ادامه داد: شماری از درخواستها نیز مربوط به حوزههای اشتغال، نهادهای حمایتی و شهرداری بود که در این خصوص با دستگاههای اجرایی مربوطه صحبت و دستور پیگیری صادر شد.
وی توضیح داد: مشخصات تماس گیرندگان در اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری ثبت شده است و با ادارههای مربوطه مکاتبه خواهد شد تا درخواستها در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
کرمی ادامه داد: دولت چهاردهم به پیوند مستقیم و بیواسطه با مردم تاکید جدی دارد و این رویکرد در دو سال گذشته به عنوان یکی از اولویتها در ایلام مبنای کار و تلاش قرار گرفته است.
استاندار ایلام تاکید کرد: این گونه دیدارها و ارتباطهای تلفنی فرصتی برای شنیدن صدای مردم و پیگیری خواستههای آنان است و امیدواریم با پیگیریهای مستمر، بخش قابلتوجهی از مشکلات و درخواستهای مردمی به سرانجام مطلوب برسد.
نکته قابل ذکر این که در ارزیابی عملکرد وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری که دیروز (دوشنبه) نتایج آن اعلام شد؛ استانداری ایلام رتبه عالی سامانه سامد را در میان استانداریهای سراسر کشور کسب کرد و احمد کرمی نیز به عنوان پاسخگوترین استاندار کشور شناخته و معرفی شد.