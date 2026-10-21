به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز پیش‌رشد منطقه مشهد اردهال و دبیر جشنواره ملی زعفران علوی با اشاره به رویکرد توسعه‌محور این جشنواره گفت: دبیرخانه دائمی جشنواره ملی زعفران علوی هر ساله نشاط اجتماعی و ارتقای آن را در دستور کار خود قرار داده است، اما اولویت و محوریت اصلی برنامه‌های خود را بر نشست‌های تخصصی و اقدامات مؤثر در زمینه توسعه گردشگری روستایی، توسعه کشاورزی پویا، تکمیل زنجیره ارزش زعفران و در نهایت تحقق توسعه پایدار روستایی متمرکز کرده است.

سعید جعفری با تأکید بر اینکه جشنواره ملی زعفران علوی فقط یک رویداد نمایشی نیست، افزود: این جشنواره بستری برای ایجاد پیوند میان کشاورزان، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و گردشگران فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های تولید زعفران منطقه کاشان بیش از پیش معرفی و زمینه رونق اقتصاد محلی و اشتغال‌زایی در روستا‌ها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه دائمی جشنواره مصمم است با برنامه‌ریزی هدفمند و برگزاری نشست‌های تخصصی، گام‌های مؤثری در راستای تکمیل زنجیره ارزش زعفران از تولید تا فرآوری و عرضه، توسعه گردشگری روستایی و در نهایت تحقق توسعه پایدار روستایی بردارد.

جعفری افزود: سومین دوره جشنواره ملی زعفران علوی با همت دبیرخانه دائمی این جشنواره آبان ماه سال جاری در منطقه کاشان برگزار خواهد شد.