رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ ورزشکار در این رشته ورزشی در نقاط مختلف کشور بیمه و سازماندهی شده‌اند و ۶۰ درصد آنها خانم‌ها و ۴۰ درصد آقایان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علیرضا پورسلمان روز سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیات شمشیربازی استان اردبیل در سالن کنفرانس ورزشگاه جهان پهلوان رضازاده اردبیل، با اشاره به استقبال بسیار خوب خانم‌ها از شمشیربازی، تصریح کرد: ۷۰ درصد استقبال از این رشته متعلق به خانم‌ها و ۳۰ درصد از سوی آقایان است.

وی با اشاره به استقبال و حمایت خوب بخش خصوصی از شمشیربازی، اظهار کرد: امسال لیگ برتر شمشیربازی کشور با حضور ۴۰ تیم و لیگ دسته یک شمشیربازی نیز با حضور ۴۱ تیم برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون شمشیربازی از راه اندازی آکادمی شمشیربازی در استان‌های کشور خبر داد و بیان کرد: در این آکادمی شمشیربازان به صورت علمی و تخصصی تمرین می‌کنند که نویدبخش آینده خوب و درخشان برای شمشیربازی است.

پورسلمان با بیان اینکه شمشیربازی رشته‌ای تجهیز محور و زیرساخت محور است، اضافه کرد: پیست و دستگاه دیجیتال ضربه شمار شمشیربازی، بومی سازی شده و در داخل کشور تولید می‌شود به طوری که تاکنون ۲۰ ست از این تجهیزات در داخل کشور تولید و به استان‌ها ارسال شده و این روند ادامه دارد.

وی با اشاره به گران قیمت بودن تجهیزات شمشیربازی ادامه داد: تجهیزات رقابتی مانند شمشیر، لباس و ماسک در داخل کشور تولید نمی‌شود، اما با انجام حمایت‌هایی تلاش می‌شود این تجهیزات نیز تهیه و در اختیار هیات‌های استانی و ورزشکاران قرار گیرد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: تلاش می‌شود از ظرفیت منابع اختصاص‌یافته به فدراسیون برای تامین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود، زیرا ورزشکاران حرفه‌ای باید آموزش‌های فنی لازم درباره تجهیزات خود را فرا بگیرند و با سازوکار و استاندارد‌های فنی شمشیر، ماسک، لباس و سایر تجهیزات آشنا شوند و با تمرین در پیست استاندارد در مسابقات و میادین مهم نتیجه مطلوب را کسب کنند.

پورسلمان با بیان اینکه نسل جدید شمشیربازی در کشور ظهور کرده است، افزود: امسال جشنواره نونهالان با حضور هزار و ۱۰۰ ورزشکار مجهز به تجهیزات مورد نیاز برگزار و مورد توجه وب سایت رسمی کنفدراسیون شمشیربازی آسیار قرار گرفت.

وی با اشاره به فعالیت پارا شمشیربازی در کشور، افزود: پارا شمشیربازی ۲ سال است که در ایران فعالیت خود را آغاز کرده و محتوا و تمام قوانین و موضوعات حرفه‌ای مرتبط و مورد نیاز ترجمه و تدوین در اختیار ورزشکااران قرار گرفته است به طوری امسال با برگزاری مسابقات و اردوی آمادگی شمشیربازان کشورمان به مسابقات پاراآسیایی اعزام شدند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با بیان اینکه هیات شمشیربازی استان اردبیل از هیات‌های موفق در کشور است، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها منطقه این استان می‌تواند بیش از پیش بدرخشد.

پورسلمان با تقدیر از هادی صباغی رئیس سابق هیات شمشیربازی استان اردبیل بیان کرد: فدراسیون از ظرفیت این مدیر توانمند اردبیلی استفاده کرده و به عنوان رئیس سازمان لیگ فدراسیون انتخاب شده و در این مدت کم اقدامات شایسته‌ای انجام داده است.

️مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: هیات شمشیربازی در بین ۵۴ هیات ورزشی استان جزو هیات‌های برتر است.

عوض نخست با تقدیر از تلاش‌های ۱۹ ساله هادی صباغی در دوران ریاست این هیأت افزود: انتخاب امیررضا کنعانی از قهرمانان شمشیربازی به عنوان رئیس هیات، فرصت مناسبی برای تداوم توسعه شمشیربازی استان فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به پیشرفت شمشیربازی استان اردبیل در سال‌های گذشته اظهار کرد: تلاش‌های صباغی و مربیان، ورزشکاران و پیشکسوتان این رشته موجب شد شمشیربازی استان به جایگاه قابل توجهی در کشور برسد و امروز نیز قهرمانان و استعداد‌های ارزشمندی در این رشته فعالیت می‌کنند.

رئیس هیات شمشیربازی استان اردبیل بعد از معرفی به این مسئولیت، گفت: درس‌های زیادی از هادی صباغی یادگرفته‌ایم و امیدواریم بتوانیم راه او را ادامه داده و دین خود را به شمشیربازی ادا کنیم.

امیررضا کنعانی افزود: بسط و گسترش شمشیربازی در نقاط مختلف استان، تشکیل اتاق فکر، شایسته سالاری، فعال کردن هیات شهرستان‌ها، حضور پررنگ در مسابقات کشوری و بین‌المللی، توجه به ورزش بانوان و تلاش برای حل مشکلات شمشیربازی استان از برنامه‌های هیات است.

وی مهیا کردن زیرساخت‌ها، برگزای کلاس‌های آموزش مربیان و داوران، برگزاری منظم مسابقات رده‌های سنی مختلف آقایان و بانوان، به کارگیری مربیان جوان و آینده ساز و استفاده از خرد جمعی و تمام ظرفیت‌ها و تجربیات پیشکسوتان شمشیربازی و ایجاد همدلی و تعامل و همکاری با فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان را از دیگر برنامه‌های این هیات در آینده ذکر کرد.

رئیس هیات شمشیربازی استان اردبیل استعدادیابی و استفاده مطلوب از پایگاه‌های استعدادیابی، بها دادن به ورزشکاران و تجلیل از قهرمانان ملی، استفاده از تمام ظرفیت‌های استان و جذب اسپانسر و ایجاد شرایط اقتصادی پایدار را از دیگر برنامه‌های هیات در استان عنوان کرد.

در این مجمع انتخاباتی که تنها یک کاندیدا داشت امیررضا کنعانی با کسب ۱۶ رأی از مجموع ۱۶ رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات شمشیربازی استان اردبیل انتخاب شد.

همچنین اعضای مجمع با ۱۶ رای فرزاد یوسفی معرفی شده از سوی مدیرکل ورزش و جوانان را به مدت چهار سال به عنوان بازرس هیات شمشیربازی استان اردبیل انتخاب کردند.