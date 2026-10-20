نقش تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی در موفقیت دانش آموزان

نقش تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی در موفقیت دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان که با محوریت تجلیل از برترین‌های کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در گیلان برگزار شد، موفقیت این دانش‌آموزان را مایه افتخار مردم استان دانست.

هادی حق‌شناس، با اشاره به نقش تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی در کسب این موفقیت‌ها، از خانواده‌ها، معلمان و مدارس نیز قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی گیلان، بر ضرورت پرورش استعداد‌های جوان و تربیت نیرو‌های متخصص تأکید کرد.

استاندار با یادآوری چهره‌های علمی برجسته گیلان، این استان را برخوردار از ظرفیت‌های ارزشمند علمی دانست.

وی با بیان اینکه دانش و تخصص جوانان باید در مسیر حل مسائل جامعه، ارتقای کیفیت زندگی مردم و پیشرفت کشور به کار گرفته شود، از دانش‌آموزان برتر خواست در کنار پیشرفت فردی، مسئولیت اجتماعی خود را نیز فراموش نکنند.

در این مراسم، از ۸ دانش‌آموز دارای رتبه‌های دو رقمی کشوری تجلیل شد.