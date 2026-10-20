به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ میکائیل صادقلو اظهار کرد: در اجرای طرح هجرت و برخورد با ورود اتباع غیرمجاز، موضوع در دستور کار مأموران یگان امداد شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران هنگام گشت‌زنی در محور جلفا ـ خوی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و پس از توقیف آن، هفت تبعه غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا با بیان اینکه افراد دستگیرشده به مراجع قضائی تحویل داده شدند گفت: این افراد با هماهنگی‌های انجام‌شده به کشور‌های خود بازگردانده خواهند شد.

سرهنگ صادقلو از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

طرح هجرت یکی از طرح‌های عملیاتی، تخصصی و مستمر فرماندهی انتظامی است که با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، پلیس مهاجرت و گذرنامه و مراجع قضائی، با هدف شناسایی، جمع‌آوری، دستگیری و بازگرداندن اتباع خارجی فاقد مدارک اقامتی و هویتی معتبر به کشور متبوعشان اجرا می‌شود.