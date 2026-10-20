تجهیز مزارع جوین خراسان رضوی به سامانه های نوین آبیاری
بیش از ۴۵ درصد از مزارع آبی شهرستان جوین به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: کشاورزان این شهرستان هم اکنون با بهره گیری از سامانه های نوین آبیاری نظیر سیستم های بارانی و نوار تیپ در بیش از ۴۵ درصد از مزارع آبی، علاوه بر کاهش هزینه های تولید، گام بلندی در جهت صرفه جویی در مصرف آب برداشته اند.
عبدالله آرین افزود: در این روش ها، آب مستقیما به محدوده توسعه ریشه گیاه هدایت می شود و تنها بخش کوچکی از سطح و عمق خاک مرطوب می شود که این امر علاوه بر افزایش بهره وری مصرف آب، موجب کاهش چشمگیر رشد علف های هرز و جلوگیری از فرسایش خاک خواهد شد.
وی ادامه داد: از مجموع ۲۵ هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان جوین، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت دیم و ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت آبی اختصاص دارد که نقشی کلیدی در تولید محصولات راهبردی همچون گندم، جو، چغندرقند و کلزا ایفا می کنند.
آرین گفت: توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار از اولویت های اصلی بخش کشاورزی است و ادامه اجرای این طرح ها نیازمند افزایش آگاهی و همراهی بیش از پیش بهره برداران در زمینه مصرف بهینه آب است.