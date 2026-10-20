به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: کشاورزان این شهرستان هم‌ اکنون با بهره‌ گیری از سامانه‌ های نوین آبیاری نظیر سیستم‌ های بارانی و نوار تیپ در بیش از ۴۵ درصد از مزارع آبی، علاوه بر کاهش هزینه‌ های تولید، گام بلندی در جهت صرفه‌ جویی در مصرف آب برداشته‌ اند.

عبدالله آرین افزود: در این روش‌ ها، آب مستقیما به محدوده توسعه ریشه گیاه هدایت می‌ شود و تنها بخش کوچکی از سطح و عمق خاک مرطوب می‌ شود که این امر علاوه بر افزایش بهره‌ وری مصرف آب، موجب کاهش چشمگیر رشد علف‌ های هرز و جلوگیری از فرسایش خاک خواهد شد.

وی ادامه داد: از مجموع ۲۵ هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان جوین، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت دیم و ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت آبی اختصاص دارد که نقشی کلیدی در تولید محصولات راهبردی همچون گندم، جو، چغندرقند و کلزا ایفا می‌ کنند.

آرین گفت: توسعه سامانه‌ های آبیاری تحت فشار از اولویت‌ های اصلی بخش کشاورزی است و ادامه اجرای این طرح‌ ها نیازمند افزایش آگاهی و همراهی بیش از پیش بهره‌ برداران در زمینه مصرف بهینه آب است.