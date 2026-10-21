نخستین جشنواره ملی مروارید (مد و پوشاک فاخر ایرانی) از ۲۸ مهر به مدت چهار روز در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار می‌شود و در حاشیه افتتاح آن، سامانه هوشمند ترندشناسی و تحلیل آنلاین پوشاک و تندیس جشنواره با حضور استاندار اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نخستین جشنواره ملی مروارید (مد و پوشاک فاخر ایرانی) در حاشیه افتتاح خود در اصفهان، شاهد رونمایی از سامانه هوشمند ترندشناسی و تحلیل آنلاین پوشاک و همچنین تندیس این رویداد ملی با حضور استاندار اصفهان بود.

در حاشیه افتتاح نخستین جشنواره ملی مروارید (مد و پوشاک فاخر ایرانی) که از ۲۸ مهرماه به مدت چهار روز در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان در حال برگزاری است، سامانه هوشمند ترندشناسی و تحلیل پوشاک آنلاین و تندیس این جشنواره با حضور استاندار اصفهان رونمایی شد.

این سامانه که بر پایه هوش مصنوعی طراحی شده است، روند‌های روز مد، رنگ و طراحی در جهان را رصد و تحلیل می‌کند و اطلاعات به‌دست‌آمده را با بایسته‌ها و شاخص‌های پوشاک ایرانی–اسلامی تطبیق می‌دهد. به گفته مسئولان، این سامانه پس از برگزاری جشنواره در اختیار طراحان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد تا بدون نیاز به کپی‌برداری از طرح‌های خارجی، از داده‌های به‌روز جهانی بهره‌مند شوند.

استاندار اصفهان در حاشیه این رویداد با تأکید بر اینکه جشنواره مروارید باید فراتر از یک رویداد هنری باشد، گفت: «این جشنواره باید با اقتصاد پوشاک و صنعت تولید پیوند بخورد و ضمن معرفی آثار فاخر، هویت ایرانی–اسلامی و ارزش‌های فرهنگی را نیز تقویت کند».

مهدی جمالی نژاد استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی را زمینه‌ساز برگزاری رویدادی در تراز ملی و بین‌المللی دانست و از تبدیل این جشنواره به رویدادی سالانه خبر داد.

جشنواره ملی مروارید با حدود ۲۶۰ غرفه و برنامه‌های جانبی علمی، آموزشی و هنری، با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، نمایشگاه‌های بین‌المللی، بنیاد تعاون سپاه و اتاق اصناف برگزار می‌شود.

ارائه تسهیلات خرید ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریالی برای خریداران و حمایت مالی از تولیدکنندگان از دیگر بخش‌های این رویداد اعلام شده است.

از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در جشنواره ملی مروارید، برگزاری رقابت حضوری طراحی لباس با مشارکت ۱۲۰ نفر از دانشجویان، طراحان لباس، اعضای اتحادیه و فعالان این حوزه در سطح شهر است.

این رقابت با هدف شناسایی استعدادها، ایجاد فرصت برای ارائه ایده‌های خلاقانه و فراهم‌کردن زمینه ارتباط میان طراحان و بخش تولید برگزار می‌شود. حضور ۱۱ داور در فرایند ارزیابی آثار نیز برای بررسی طرح‌ها و انتخاب آثار برگزیده در نظر گرفته شده است.

ایجاد ارتباط میان طراحان و تولیدکنندگان، معرفی ایده‌های خلاقانه به فعالان صنعت پوشاک و فراهم‌کردن زمینه تجاری‌سازی طرح‌ها از اهداف این بخش به شمار می‌رود؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش انگیزه طراحان، توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و رونق اقتصادی این حوزه کمک کند.

رویداد هوش مصنوعی با محوریت طراحی و تولید ایده‌های خلاقانه نیز از بخش‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های جشنواره است. در این بخش، ۳۵۰ نفر از استعداد‌ها و دانشجویان برای مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و ارائه ایده‌های نوآورانه ثبت‌نام کرده‌اند.

این رویداد‌ها تا اول آبان، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در شهر نمایشگاهی اصفهان ادامه دارد.