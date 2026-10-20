مدیر آبفای آبادان از لایروبی هشت ایستگاه مادر فاضلاب، تأمین ژنراتورها و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات این شرکت برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌های پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،میرمحمد آقایی گفت: در شش ماه گذشته اقدامات گسترده‌ای در حوزه فاضلاب انجام شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به لایروبی کامل هشت ایستگاه مادر فاضلاب و تأمین و آماده‌به‌کار شدن ژنراتورها اشاره کرد.

وی افزود: دستگاه جنتکس نیز آماده‌به‌کار است و برای تأمین دو دستگاه واترجت به‌صورت استیجاری درخواست داده‌ایم که امیدواریم در آبان‌ماه در اختیار این شرکت قرار گیرند. همچنین سه دستگاه لجن‌کش تأمین شده که هم‌اکنون فعال هستند.

مدیر آبفای آبادان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شبکه فاضلاب گفت: خط خروجی فاضلاب در منطقه دریا اصلاح و تکمیل شده است و دیگر پساب به سمت کانال لاین ۱۵ هدایت نمی‌شود.

آقایی ادامه داد: همکاران ما در بخش توسعه نیز در حال اجرای شبکه فاضلاب هستند تا با تکمیل این اقدامات، مشکلات موجود برطرف و شرایط شبکه فاضلاب بهبود یابد.

وی با اشاره به آمادگی این شرکت برای مقابله با شرایط بارندگی بیان کرد: برای ارزیابی سطح آمادگی، مانوری برگزار کردیم که خوشبختانه با موفقیت انجام شد و تجهیزات و دستگاه‌های موردنیاز در وضعیت آماده‌به‌کار قرار داشتند.

مدیر آبفای آبادان با بیان اینکه مدیریت روان‌آب‌ها در حوزه مسئولیت شهرداری است، تأکید کرد: با این حال، آبفای آبادان برای کمک به مردم و شهرداری، تجهیزات و امکانات خود را با حداکثر ظرفیت آماده نگه می‌دارد تا در صورت بروز شرایط اضطراری، کمترین دغدغه برای شهروندان ایجاد شود.