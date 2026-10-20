با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال تحصیلی، ساماندهی سرویس مدارس در محمدیه همچنان با دغدغه‌هایی برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و رانندگان همراه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال تحصیلی، ساماندهی سرویس مدارس در محمدیه همچنان یکی از دغدغه‌های دانش‌آموزان، خانواده‌ها و رانندگان است.

خانواده‌ها نگران رفت‌وآمد ایمن و به‌موقع فرزندانشان هستند و رانندگان نیز با مسائلی در زمینه فعالیت و هماهنگی سرویس‌ها روبه‌رو هستند. این شرایط ضرورت پیگیری و هماهنگی بیشتر میان مسئولان، مدارس و خانواده‌ها را برای بهبود وضعیت سرویس مدارس در محمدیه نشان می‌دهد.