به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، راه‌اندازی دهکده ورزش‌های آبی و ساحلی، تعیین تکلیف تیم فوتبال شهرداری و حمایت از ورزشکاران ملی پوش ازمصوبات این نشست بود.

محمد آشوری افزود: طرح مطالعاتی دهکده ورزش‌های آبی و ساحلی در دست بررسی است.

مهدی فولادی مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌ها و نیاز‌های زیرساختی ورزش استان گفت: در مجموع ۸۳۴ فضای ورزشی در هرمزگان وجود دارد که شامل سالن‌های ورزشی، زمین‌های چمن فوتبال و زمین‌های چمن مصنوعی محلی است.

وی با بیان اینکه توسعه فضا‌های ورزشی به تأمین اعتبار و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیاز دارد، افزود: پرداخت مطالبات پیمانکاران، تجهیز و تعمیر اماکن ورزشی و توسعه فضا‌های ورزشی سرپوشیده از جمله موضوعات مهم برای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان همچنین با اشاره به سرانه ورزشی استان گفت: سرانه فعلی ورزش هرمزگان ۸۸ صدم مترمربع به ازای هر نفر است که افزایش آن به یک‌و‌بیست‌وپنج صدم مترمربع، بر اساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، ضروری است.

محمد رزم، رئیس اداره نظارت فنی اماکن ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان نیز با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان گفت: ۵۳ هیئت ورزشی در هرمزگان وجود دارد و بیش از ۲۶ هزار نفر در رشته‌های مختلف ورزشی مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: شمار باشگاه‌های ورزشی استان ۴۱۸ باشگاه و تعداد زمین‌های چمن مصنوعی ۳۳۰ زمین است.

مهدی دسینه، رئیس هیئت فوتبال هرمزگان، نیز با اشاره به موضوع تیم فوتبال شهرداری بندرعباس گفت: پیشنهاد شده است این تیم با نامی جدید در رقابت‌ها شرکت کند و اقدامات قانونی مربوط به آن در حال انجام است.

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وی افزود: امتیاز این تیم از استان خارج نخواهد شد و پس از تکمیل مراحل قانونی، اطلاع‌رسانی رسمی از طریق هیات فوتبال اطلاع رسانی می‌شود.

همچنین در این نشست، نمایندگان هیئت‌های ورزشی نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و در پایان از هیئت‌های ورزشی فعال و شرکت‌های صنعتی حامی ورزش استان تجلیل شد.