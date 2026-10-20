مردم روستای منیوحی آبادان در شب دویست‌وسی‌وسوم حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، بار دیگر با نمایش همدلی و اتحاد، بر حمایت از ایران اسلامی و ایستادگی در کنار نیروهای مدافع وطن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،شب‌های حضور مردم در روستای منیوحی آبادان، جلوه‌ای از همبستگی مردمی است حضوری که با وجود دشواری‌ها، همچنان ادامه دارد و نشان می‌دهد عشق به میهن و وفاداری به آرمان‌های ایران اسلامی در دل مردم این منطقه ریشه‌ای عمیق دارد.

مردم منیوحی با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، حمایت خود را از رهبری و نیروهای مدافع کشور، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا ارتش جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌کنند و بر عهد خود برای دفاع از وطن پای می‌فشارند.

برای اهالی این روستا، حضور در میدان تنها یک تجمع شبانه نیست؛ بلکه نمادی از وفاداری، مقاومت و پایبندی به عهدی است که برای دفاع از میهن بسته‌اند.

آنان تأکید دارند تا زمانی که رهبری بر حضور و ایستادگی تأکید داشته باشد، میدان را ترک نخواهند کرد.

مردم منیوحی نیز همچون دیگر نقاط ایران، پیام مشترکی دارند؛ پیامی برخاسته از عشق به سرزمین مادری و عزم برای پاسداری از آن تا پای جان، پای ایران می‌مانیم.