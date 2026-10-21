به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حسین ایزدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در خصوص مشکلات شهروندان و رانندگان خودرو سنگین در تهیه روغن گفت: باتوجه‌به اقدامات صورت‌گرفته در یک‌ماهه گذشته از برگزاری جلسه در تعزیرات با تولیدکنندگان و دفاتر شرکت‌های توزیعی داخل استان، دستور توزیع مستقیم روغن به رانندگان خودرو‌های سنگین در محل پایانه بار امیرکبیر اصفهان صادر و روزانه این عملیات فروش مستقیم در حال اجرا است.

وی افزود: بازدیدی نیز از یک واحد تولیدی بزرگ کشور که در استان مستقر است انجام و نظارت میدانی از خطوط تولید و میزان عرضه داخل استان بررسی و صحبت‌ها و مشکلات موجود موثر در روند کاهش تولید از زبان مدیران این کارخانه شنیده و راهکار‌های پیشنهادی ارائه شد.

ایزدی گفت: طرح موضوع مسئله روغن در جلسه تنظیم بازار استان برای مرتفع کردن نیاز مصرف‌کنندگان انجام گرفت که مقرر شد عرضه روغن در سامانه‌ای تحت مدیریت و نظارت سازمان صمت استان با درج مشخصات خودرو و بر اساس پیمایش تأییدیه اداره حمل‌ونقل فروش کالا صورت گیرد و محل عرضه مستقیم از یک مکان به ۶ مکان در سطح استان برای تسهیل امور افزایش یابد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از برگزاری نشست مشترک با اعضای اتحادیه روغن‌فروشان و صنوف تعویض روغن خبر داد و گفت: دراین‌رابطه در روز گذشته این جلسه با رویکرد بررسی مشکلات موجود عاملان خرید و توزیع طرح موضوع و مقرر شد.

وی ادامه داد: اتحادیه روغن فروشان مکلف به جمع‌آوری اسناد فروش کالا‌های اجباری به همراه روغن به اعضای تحت پوشش شد و نسبت به هر یک از تأمین کنندگان و عاملان عمده‌فروش به تفکیک، میزان فروش اجباری و سبد فروشی که خلاف مقررات جاری است، مستندات را به تعزیرات ارائه دهند و اطلاع‌رسانی لازم مجدد به اعضای اتحادیه صورت گیرد.