مردم قم در جای جای استان و از همه اقشار بار دیگر در صحنه حاضر شدند و با حضور در رزمایش «جان‌فدا» که با حضور اعضای جمعیت هلال احمر استان رقم خورد، جان‌فدا بودن را معنا کردند.

شب‌های روشن قم روی پله دویست و سی و سه؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شب‌های روشن قم بر پله دویست و سی وسوم ایستاد و مردمان این خطه از اقشار مختلف، یکپارچه در میدان‌ها حاضر شده و با شرکت در رزمایش «جان‌فدا» که با حضور اعضای جمعیت هلال احمر استان برگزار شد، بار دیگر عشق به نظام و رهبری را به نمایش گذاشتند.

حضور گسترده اقشار گوناگون مردم در این رزمایش، نشان از آمادگی و همدلی آنان با آرمان‌های نظام دارد و بار دیگر ثابت کرد مردم قم همواره در تمامی صحنه‌ها پیشگام و جان‌فدای میهن و انقلابند.