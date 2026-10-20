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استاندار اصفهان:ایزینکس ۲۰۲۶، گسترش فرصتهای سرمایهگذاری از مرکز استان تا شهرستانهای کمتر برخوردار را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه نشست خبری دومین رویداد نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری استان اصفهان (ایزینکس ۲۰۲۶) با اشاره به برگزاری این رویداد در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه گفت: فرصتهای سرمایهگذاری استان در بخشهای مختلف، از گردشگری و صنعت تا صنایعدستی و حوزههای فرهنگی، شناسایی و در ایزینکس عرضه خواهد شد.
مهدی جمالینژاد با اشاره به تجربه موفق دوره نخست این رویداد افزود: در نخستین دوره، با وجود آنکه تجربهای تازه برای استان بود، شرکتها و سرمایهگذاران توانمندی حضور یافتند و شماری از آنان فعالیتها و سرمایهگذاریهایی را در اصفهان آغاز کردند، نتایج مثبت دوره گذشته، زمینه برگزاری دوره دوم را فراهم کرد.
استاندار اصفهان ادامه داد: در ایزینکس ۲۰۲۶ تلاش شده است ضمن افزایش شمار سرمایهگذاران و طرحها، نواقص دوره نخست برطرف و طرحهایی که به نتیجه نرسیدهاند، بازنگری و اصلاح شوند.
وی ادامه داد: همچنین دعوت از سرمایهگذاران خارج از استان، ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذارانی که پیوند و علاقهای به اصفهان دارند، در دستور کار قرار گرفته است.
جمالینژاد با تأکید بر حرکت بهسوی اقتصاد نوآور و دانشمحور افزود: تمرکز این دوره بر صنایع فناور و نوین، فعالیتهای مدرن و تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر است؛ مسیری که ایزینکس نیز در امتداد آن برگزار میشود.
وی هدایت سرمایهگذاریها به سراسر استان را از اولویتهای این رویداد برشمرد و گفت: یکی از اهداف مهم ایزینکس، فراتر رفتن از تمرکز بر اصفهان و چند شهرستان پرتراکم و سوقدادن فرصتهای سرمایهگذاری به شهرستانهای کمتر برخوردار و محروم استان است.