به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه نشست خبری دومین رویداد نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان (ایزینکس ۲۰۲۶) با اشاره به برگزاری این رویداد در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مهرماه گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در بخش‌های مختلف، از گردشگری و صنعت تا صنایع‌دستی و حوزه‌های فرهنگی، شناسایی و در ایزینکس عرضه خواهد شد.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به تجربه موفق دوره نخست این رویداد افزود: در نخستین دوره، با وجود آنکه تجربه‌ای تازه برای استان بود، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران توانمندی حضور یافتند و شماری از آنان فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی را در اصفهان آغاز کردند، نتایج مثبت دوره گذشته، زمینه برگزاری دوره دوم را فراهم کرد.

استاندار اصفهان ادامه داد: در ایزینکس ۲۰۲۶ تلاش شده است ضمن افزایش شمار سرمایه‌گذاران و طرح‌ها، نواقص دوره نخست برطرف و طرح‌هایی که به نتیجه نرسیده‌اند، بازنگری و اصلاح شوند.

وی ادامه داد: همچنین دعوت از سرمایه‌گذاران خارج از استان، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذارانی که پیوند و علاقه‌ای به اصفهان دارند، در دستور کار قرار گرفته است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر حرکت به‌سوی اقتصاد نوآور و دانش‌محور افزود: تمرکز این دوره بر صنایع فناور و نوین، فعالیت‌های مدرن و تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر است؛ مسیری که ایزینکس نیز در امتداد آن برگزار می‌شود.

وی هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سراسر استان را از اولویت‌های این رویداد برشمرد و گفت: یکی از اهداف مهم ایزینکس، فراتر رفتن از تمرکز بر اصفهان و چند شهرستان پرتراکم و سوق‌دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری به شهرستان‌های کمتر برخوردار و محروم استان است.