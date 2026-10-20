دختران اسکیت‌ باز خراسان رضوی با کسب چهار مدال طلا، چهار نقره و دو برنز در مسابقات کشوری اسلالوم اسکیت آلپاین، عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسابقات کشوری اسلالوم اسکیت آلپاین در منطقه نمونه گردشگری نمک‌آبرود استان مازندران برگزار شد و نمایندگان دختر خراسان رضوی موفق شدند با کسب ۱۰ مدال رنگارنگ و چندین عنوان برتر، جایگاه ارزشمندی در این رقابت‌ ها به دست آورند.

در رده سنی ۲۰۱۹، تینا رجبی موفق به کسب مدال طلا شد و آوینا رضایی بر سکوی سوم ایستاد. در رده سنی ۲۰۱۸ نیز باران کیوانلو عنوان قهرمانی را به دست آورد و وانیا رضایی به مدال نقره رسید.

در رده سنی ۲۰۱۷، بهار کیوانلو مدال نقره و حلما راحلی مدال برنز را کسب کردند و بارانا دلیر و یسنا مرتاض به ترتیب در جایگاه‌ های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

در رده سنی ۲۰۱۶، پارمین پرور به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت و ارغوان صالحی چهارم شد. همچنین مهرانا پورصدرا در رده سنی ۲۰۱۵ و فاطمه کلاوشی در رده سنی ۲۰۱۴ عنوان چهارم را کسب کردند.

در ادامه این رقابت‌ ها، ارغوان باغجری در رده سنی ۲۰۱۳ مدال نقره را به دست آورد و رها سرچاهی در رده سنی ۲۰۱۲ بر سکوی قهرمانی ایستاد.

همچنین پریا دولت‌آبادی در رده سنی ۲۰۱۰ عنوان چهارم را کسب کرد و مهسا شم‌ آبادی در رده سنی ۲۰۰۸–۲۰۰۹ موفق به کسب مدال طلا شد.

در مجموع، دختران اسکیت‌ باز خراسان رضوی با کسب چهار مدال طلا، چهار نقره، دو برنز، پنج عنوان چهارمی و یک عنوان پنجمی به کار خود در این دوره از مسابقات پایان دادند.