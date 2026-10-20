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پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان از فردا در هرمزگان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ براساس اطلاع رسانی راه آهن هرمزگان پیش فروش بلیت در همهی محورها از فردا چهارشنبه ۲۹ مهر، از ساعت ۸ و سی دقیقه صبح تا ۱۱ از سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت یازده تا ۱۳ و سی دقیقه فردا از مراکز مجاز فروش حضوری صورت میگیرد.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاع رسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
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