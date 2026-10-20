به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ براساس اطلاع رسانی راه آهن هرمزگان پیش فروش بلیت در همه‌ی محور‌ها از فردا چهارشنبه ۲۹ مهر، از ساعت ۸ و سی دقیقه صبح تا ۱۱ از سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت یازده تا ۱۳ و سی دقیقه فردا از مراکز مجاز فروش حضوری صورت می‌گیرد.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

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