به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، رفیعی گفت: محفل ادبی کتابخانه حضرت زهرا (س) شهر حمیدیا با همکاری شهرداری و شورای اسلامی این شهر، بیش از ۹ سال است که به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و هر دوشنبه میزبان علاقه‌مندان به حافظ‌شناسی است.

وی افزود: در ویژه‌برنامه جام جهان‌بین، مسابقه مشاعره با عنوان شاخه نبات و با محوریت حافظ‌پژوهی برگزار شد و چهار گروه از اعضای این محفل ادبی به رقابت پرداختند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد ادامه داد: از گروه‌های برگزیده این مسابقه تجلیل می‌شود و برگزیدگان نیز می‌توانند در رقابت‌های مشاعره مرحله کشوری شرکت کنند.

در ادامه، کوهکن، عضو شورای اسلامی شهر حمیدیا نیز با اشاره به جایگاه حافظ و سعدی در فرهنگ ایرانی گفت: حافظ و سعدی از گنجینه‌های ارزشمند ملت ایران هستند و هدف از برگزاری این محافل ادبی در شهر حمیدیا، توسعه و ترویج فرهنگ و ادب فارسی و آشنایی نسل جوان با این میراث ارزشمند است.