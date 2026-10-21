به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز گفت:این طرح با اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد ریال در شهر بادرود، از توابع بخش امامزاده شهرستان نطنز، آغاز شده است.

هاجر شریفی با اشاره به اهمیت حفاظت از بنا‌های تاریخی و مذهبی افزود: عملیات مرمت این مسجد، بخش‌ها و اجزای مختلف بنا را شامل می‌شود و با هدف صیانت از ساختار و حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز ادامه داد: مساجد تاریخی علاوه بر کارکرد مذهبی و عبادی، بخشی از هویت فرهنگی و پیشینه اجتماعی شهر‌ها به شمار می‌روند و حفاظت از آنها، زمینه انتقال میراث ارزشمند گذشتگان به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

شریفی با تأکید بر ضرورت توجه به نگهداری و مرمت آثار تاریخی ادامه داد: اجرای این طرح مرمتی، گامی مهم در مسیر حفاظت از میراث فرهنگی بادرود و پاسداشت هویت تاریخی این شهر محسوب می‌شود.

مسجد آدینه بادرود از بنا‌های تاریخی مذهبی این شهر به شمار می‌رود و آغاز عملیات مرمت آن در راستای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه انجام شده است.