به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هماهنگی‌ها برای برگزاری رزمایش بزرگ جان‌فدا و حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهرستان‌های ساوه، تفرش و محلات برگزار شد. رزمایشی با هدف نمایش همبستگی، آمادگی و روحیه ایثار و فداکاری مردم استان در دفاع از وطن.

در ساوه، این رزمایش ساعت ۹ صبح چهارشنبه از میدان انقلاب آغاز می‌شود و تا میدان معلم و یادمان غدیر ادامه می‌یابد.

در تفرش نیز فرماندار، امام جمعه و مسئولان شهرستان بر برنامه‌ریزی منسجم، حضور پررنگ دانش‌آموزان و همراهی مدیران با مردم برای برگزاری هرچه بهتر این رزمایش تأکید کردند.

در محلات هم این رزمایش با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان شیخ زین‌العابدین محلاتی برگزار می‌شود.

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همزمان با رویداد ایران جان مرکزی ایران، اولین جشنواره‌ی گردو و محصولات ارگانیک با ۷۵ غرفه در شهر غرق آباد دایر شده است.

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رؤسای جدید ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های کمیجان و شازند معرفی شدند. حجت‌الاسلام طالبی در کمیجان و حجت‌الاسلام سرلک در شازند، مسئولیت این ادارات را بر عهده گرفتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این مراسم بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، هم‌افزایی نهاد‌های دینی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جماعات و هیئات مذهبی تأکید کرد.