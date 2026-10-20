پخش زنده
امروز: -
همزمان با رویداد «ایران جان مرکزی ایران»، اولین جشنواره گردو و محصولات ارگانیک با ۷۵ غرفه در شهر غرق آباد شهرستان ساوه دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هماهنگیها برای برگزاری رزمایش بزرگ جانفدا و حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهرستانهای ساوه، تفرش و محلات برگزار شد. رزمایشی با هدف نمایش همبستگی، آمادگی و روحیه ایثار و فداکاری مردم استان در دفاع از وطن.
در ساوه، این رزمایش ساعت ۹ صبح چهارشنبه از میدان انقلاب آغاز میشود و تا میدان معلم و یادمان غدیر ادامه مییابد.
در تفرش نیز فرماندار، امام جمعه و مسئولان شهرستان بر برنامهریزی منسجم، حضور پررنگ دانشآموزان و همراهی مدیران با مردم برای برگزاری هرچه بهتر این رزمایش تأکید کردند.
در محلات هم این رزمایش با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان شیخ زینالعابدین محلاتی برگزار میشود.
----------------
همزمان با رویداد ایران جان مرکزی ایران، اولین جشنوارهی گردو و محصولات ارگانیک با ۷۵ غرفه در شهر غرق آباد دایر شده است.
----------------
رؤسای جدید ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای کمیجان و شازند معرفی شدند. حجتالاسلام طالبی در کمیجان و حجتالاسلام سرلک در شازند، مسئولیت این ادارات را بر عهده گرفتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این مراسم بر تقویت فعالیتهای فرهنگی و مذهبی، همافزایی نهادهای دینی و فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیت ائمه جماعات و هیئات مذهبی تأکید کرد.