به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: هر سال بیش از ۵ هزار تن عسل در ۴ هزار و ۱۷ زنبورستان‌های گیلان تولید می‌شود که از کیفیت و طعم بسیار خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به اجرای طرح سرشماری زنبورستان‌ها از دوم آبان‌ماه امسال در گیلان همزمان با سراسر کشور، افزود: سرشماری زنبورستان‌ها امسال برای نخستین بار به صورت برخط انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، این طرح با هدف گردآوری دقیق و به‌روز اطلاعات مربوط به وضعیت تولید، تعداد کلونی‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و دیگر شاخص‌های تخصصی زنبورداری و بر مبنای خوداظهاری کارشناسان مستقر در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در «سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی» اجرا می‌شود.

صالح محمدی افزود: برای ثبت داده‌های مربوط به زنبورستان‌ها، کلونی‌ها و میزان تولید، زنبورداران باید اطلاعات خود را در زمان تعیین‌شده به کارشناسان منطقه خود ارائه دهند تا در سامانه مورد نظر ثبت شود.

وی گفت: زنبورداران مهاجری که سال گذشته در استان دیگر ثبت‌نام و امسال به این استان کوچ کرده‌اند باید اطلاعات خود را در استان محل سکونت جدید ثبت کنند.

محمدی گفت: زنبورداران گیلانی برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم به اتحادیه زنبورداران استان و یا مرکز جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.