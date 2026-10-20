با شتاب‌بخشی در طرح‌های اقتصاد دیجیتال، مدارس استان اصفهان به زیر ساخت‌های ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی مجهز می‌شوند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مقرر شد مصوبات سفر استانی وزیر ارتباطات در قالب برنامه‌ای مدون و نمودار میله‌ای (گانت‌چارت)، به‌صورت هفتگی پایش شده و روند اجرای آنها به شکل مستمر ارزیابی و پیگیری شود.

مهدی جمالی نژاد از تشکیل یک کمیته تخصصی برای رفع موانع مالی طرح فولادشهر خبر داد و افزود: برای نهایی‌سازی موضوع جذب اعتبار مالیاتی این طرح کمیته‌ای شامل نمایندگان استانداری، اداره کل اطلاعات، پارک فاوا و وزارت ارتباطات تشکیل خواهد شد تا حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه، اقدامات عملیاتی و توافقات نهایی در این زمینه به سرانجام برسد.

وی همچنین به پیگیری رفع شروط دست‌وپاگیر دستگاه‌های اجرایی برای استقرار منطقه ویژه اقتصادی فولادشهر اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف موافقت‌های مشروط دستگاه‌ها با جدیت دنبال می‌شود تا مسیر توسعه این طرح کلان بدون هیچ‌گونه مانعی هموار شود.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب پنج پیشنهاد آموزش‌وپرورش در این نشست ادامه داد: به‌زودی نشستی تخصصی با حضور مجمع خیران مدرسه‌ساز در دفتر استاندار برگزار خواهد شد تا زمینه توسعه طرح «مدارس هوشمند» و بهره‌گیری این واحد‌ها از زیرساخت‌هایی همچون پردازش سریع و ظرفیت‌های نوین فناوری فراهم شود.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه در حوزه تقویت مهارت‌های فکری دانش‌آموزان خبر داد و گفت: برگزاری کنفرانس تخصصی و اجرای طرح حل مسئله دانش‌آموزی با بودجه یک‌ونیم میلیارد تومان و با مشارکت پالایشگاه اصفهان تصویب شد؛ ضمن آنکه مقرر شد، بررسی‌های لازم جهت استفاده از برنامه‌های آموزشی «لرنو» و «فکرونه» در مدارس استان اجرا شود، تا ابزار‌های نوین آموزشی در خدمت ارتقای کیفیت یادگیری قرار گیرند.

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه زمان‌بندی دقیق و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها شرط اصلی موفقیت این برنامه‌هاست، ادامه داد: پیگیری مستمر مصوبات، ضمانت اجرایی طرح‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در اصفهان است و مدیریت استان با تمام توان از توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند.