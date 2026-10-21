با اقدام خداپسندانه خانواده جانبخش «سعید اسدی بهمن‌آبادی» اهل حسین آباد کشکوئیه رفسنجان، سه بیمار نیازمند عضو، به زندگی بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، کارشناس هماهنگ‌کننده واحد فراهم‌آوری پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اعلام کرد:سعید اسدی ۲۴ مهر بر اثر حادثه تصادف دچار ضایعه مغزی شده بود، با رضایت کامل خانواده‌اش، امروز با اهدای اعضای خود، جان سه بیماران نیازمند را نجات داد.

زهرا عظیمی افزود: کبد و کلیه‌های سعید اسدی به سه بیمار نیازمند، پیوند زده شد.

کارشناس هماهنگ‌کننده واحد فراهم‌آوری پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، برای ثبت‌نام در سامانه اهدای عضو، به وبگاه ehdacenter.ir مراجعه و یا عدد ۸۳۴ را به شماره ۳۴۳۲ پیامک کنید.