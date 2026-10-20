۹۳ طرح ورزشی بت هدف تحقق عدالت آموزشی و رشد و توسعه ورزش، در مدارس خراسان رضوی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برای ساخت و تجهیز سالن ها و زمین های ورزشی آموزش و پرورش که به صورت همزمان در مراسمی در تربت حیدریه بهره برداری از آنها آغاز شد بیش از ۳ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

صفدرسلطانی افزود: این طرح ها شامل ۹۳ طرح است که به صورت وبیناری و همزمان به بهره برداری رسیدند و ۱۱ سالن و زمین ورزشی در تربت حیدریه از جمله این طرح ها است.

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش تربت‌ حیدریه هم گفت: سالن ورزشی سردار شهید کاظمی در هنرستان ابتکار با هزینه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و زمین چمن مصنوعی هنرستان علم و صنعت با اعتبار ۳ میلیارد تومان، از محل اعتبارات دولتی به بهره‌ برداری رسیدند.

سلیمانی افزود: همچنین زمین چمن مصنوعی شهید محققی در روستای بنهنگ با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، از محل اعتبارات دولتی و مشارکت اهالی و دهیاری روستا، زمین چمن مصنوعی آموزشگاه آزادی در روستای حوض‌ سرخ با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، از محل اعتبارات دولتی و مشارکت اهالی و دهیاری روستا و زمین چمن مصنوعی آموزشگاه رضایی بایگ با هزینه حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، از محل اعتبارات دولتی و مشارکت شهرداری و اولیای مدرسه، افتتاح شد.