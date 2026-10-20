وزارت خارجه قطر با اشاره به تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران میان ایران و آمریکا، راه‌حل مسالمت‌آمیز را تنها راه حفظ امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه شنبه گفت مذاکرات بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و هر دو طرف به رغم تعمیق تنش‌های منطقه‌ای به تعامل ادامه می‌دهند.

الانصاری که به عنوان مشاور نخست وزیر قطر نیز فعالیت می‌کند، در مجمع امنیت جهانی در دوحه گفت، مذاکرات در جریان است و ما شاهد تعامل طرف‌ها هستیم.

وی افزود: گفت‌و‌گو‌ها با شرکای منطقه‌ای در حال انجام است و ابراز امیدواری کرد این روند در نهایت به یک توافق منجر شود، اما هشدار داد شرایط میدانی به طور فزاینده‌ای دشوار و پر تنش شده است. او هشدار داد، تشدید تنش به این معنا است که ما به سمت یک جنگ منطقه‌ای کشیده می‌شویم که فراتر از مرز‌های منطقه ما گسترش خواهد یافت.

الانصاری تاکید کرد: روند کنونی در ادامه تلاش‌های قبلی برای استفاده از آتش بس به عنوان مسیری به سوی مذاکرات است، اما آن تلاش در نهایت با شکست مواجه شد و درگیری‌ها از سر گرفته شد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر خاطرنشان کرد، هر آتش بس، اساسا دری است که به سوی یک مقصد باز می‌شود، نه خود مقصد، و افزود آتش بس قبلی دوبار شکست خورد.

الانصاری درباره یمن نیز گفت این مناقشه می‌تواند با مسایل ایران مرتبط باشد، اما شرایط خاص خود را نیز دارد و تحولات اخیر را بخشی از مارپیچ تشدید توصیف کرد که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده است. او گفت، تنها راه برای اطمینان از عدم تداوم این وضعیت، آغاز توقف همه درگیری‌ها به طور هم زمان است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر نسبت به بیانیه‌های سیاسی اسرائیل نیز ابراز نگرانی کرد و گفت نباید از بی ثباتی منطقه‌ای برای اهداف سیاسی داخلی استفاده شود. او گفت، ما نگران بسیاری از بیانیه‌های سیاسی هستیم که به ویژه از سوی اسرائیل مطرح می‌شود، و افزود بهره برداری از بی ثباتی منطقه‌ای در جهت منتفع شدن در اختلافات سیاست داخلی کاری نیست که هیچ دولتمرد مسئولی انجام دهد.

الانصاری با اشاره به غزه و مسئله فلسطین گفت چشم انداز یک راه حل سیاسی به دلیل نبود یک روند صلح عملی تضعیف شده است و گفت، متاسفانه در حال حاضر ما شریکی برای صلح در اسرائیل نداریم، و این پرسش را مطرح کرد که آیا احزاب سیاسی و نامزد‌های اسرائیلی راهی به سوی صلح با فلسطینی‌ها ارائه می‌دهند یا خیر.

او گفت، تنها چیزی که اکنون از اسرائیل می‌شنویم درباره جنگ، مرگ و ویرانی است، و هشدار داد که جنگ جنگ می‌آورد و درگیری باعث درگیری می‌شود.