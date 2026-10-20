به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ستاد دیه استان اصفهان گفت: با اهدای ۸۰۰ میلیون تومان از سوی خیران گمنام و یک شهروند نیک‌اندیش مقیم خارج از کشور در یک روز، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شد.

اسدالله گرجی‌زاده با اشاره به تداوم موج نوعدوستی و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد افزود: در یک اقدام خداپسندانه و هم‌زمان، دو خیر گمنام در تماس تلفنی در مجموع ۶۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه اصفهان اهدا کردند تا زمینه آزادی چند زندانی معسر مالی فراهم شود.

وی افزود: یکی از این خیران ۵۰۰ میلیون تومان و دیگری ۱۰۰ میلیون تومان اهدا کرده‌اند.

رئیس ستاد دیه استان اصفهان همچنین از یک اقدام خلاقانه و معنوی دیگربه همت خیران در این ایام خبر داد و گفت: یک شهروند ایرانی ساکن خارج از کشور، در اقدامی ستودنی و به مناسبت روز تولد همسرش، ۲۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه اصفهان اهدا کرد که این مبلغ صرف آزادی ۲ زندانی نیازمند جرایم غیرعمد شد.

گرجی زاده ادامه داد: مردم نیک اندیش استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را به شماره حساب شبا ir ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۵۵۹۳۹۸۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه استان ارسال کنند.