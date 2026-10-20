آقای قالیباف در نشست مشترک با حضور وزیر بهداشت تاکید کرد: اهمیت سلامت مردم از معیشت کمتر نیست و باید در مدیریت، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها، این موضوع مورد توجه جدی قرار داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در نشستی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که امروز برگزار شد، مهم‌ترین مسائل حوزه بهداشت و درمان و کادر درمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، سیدمرتضی خاتمی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و تعدادی از مدیران ارشد این وزارتخانه نیز حضور داشتند، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم به بیان مهم‌ترین اشکالات و کمبود‌ها در حوزه بهداشت و درمان به خصوص گرانی دارو و تجهیزات پزشکی و کمبود یا نایاب شدن برخی دارو‌ها و اقلام مورد نیاز، مدیریت مسائل مرتبط با این حوزه و نیز مطالبات بیماران و کادر درمان پرداختند.

همچنین پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و محمد بختیاری مدیر گروه بهداشت و درمان دفتر مطالعات اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از آخرین شاخص‌های حوزه بهداشت و درمان و میزان تحقق قوانین بالادستی در این حوزه ارائه کردند.

در این نشست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از کادر درمان و پزشکی کشور به‌واسطه تلاش‌های حرفه‌ای، ملی، انقلابی و اخلاقی آنها در شرایط جنگی اظهار کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه، کادر پزشکی در بخش‌های مختلف سلامت و درمان نقشی بی‌بدیل ایفا کردند.

او با اشاره به مشکلات نحوه پرداخت مطالبات پرستاران و کادر درمان در شرایط تورمی کنونی گفت: این وضعیت زیبنده نیست و همه باید تلاش کنیم شرایط را درست کنیم. البته مردم شرایط جنگی کشور را مشاهده می‌کنند و ان‌شاءالله باید این مشکلات را با توجه به شرایط جدید کشور حل کنیم. نکته مهم این است که همه ما باید توجه کنیم که تحریم و جنگ باید آخرین نقطه‌ای که بر آن اثر می‌گذارد، سفره و سلامت مردم باشد و از سوی دیگر، اولین اثر مثبت مدیریت مجموعه دولت و مجلس باید در سفره و سلامت مردم دیده شود و نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که این موضوع برعکس شود.

رئیس مجلس با برشمردن مشکلات و ضعف‌های جدی در حوزه سلامت، با تاکید بر اینکه اگر تلاش و همت جدی وجود داشته باشد از همین شرایط خاص و جنگی می‌تواند به عنوان بزرگترین فرصت برای اصلاح دراین حوزه و رفع مشکلات بخش سلامت استفاده کرد، گفت: حوزه سلامت با جان مردم ارتباط دارد و اگر صرفاً منطق اقتصادی بر حوزه درمان حاکم شود، بعضی‌ها بی‌انصافی را به حداکثر می‌رسانند.

او همچنین با اشاره به این که در حوزه سلامت مسائل مرتبط با قیمت حمل‌ونقل، زمان، گمرکات و ارز و سایر مسائل مرتبط نیازمند توجه، بررسی و تصمیم گیری است، تاکید کرد: اهمیت سلامت برای مردم از معیشت کمتر نیست و باید در مدیریت، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها، این موضوع مورد توجه جدی قرار داشته باشد.

وزیر بهداشت: تاب‌آوری لازم در زمینه دارو و تجهیزات ایجاد شده است

در این جلسه همچنین محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: علی‌رغم تبلیغات دشمنان، مردم متوجه کار ارزشمندی که از سوی جامعه پزشکی، پرستاری و همه کادر سلامت برای آنها انجام می‌شود هستند، گفت: ما در مجموعه بهداشت و درمان کشور، به‌طور مرتب تمرین‌ها و آمادگی‌ها را برای شرایطی که هر آن ممکن است در کشور پیش بیاید، مرور می‌کنیم و پیش‌تر نیز دستورالعمل‌ها و تمرین‌های لازم در حوزه جنگ انجام شده است.

وزیر بهداشت در تشریح وضع دارو و تجهیزات اظهار کرد: در حوزه دارو و تجهیزات، موضوع مهم، تاب‌آوری کشور برای کاهش کمبود‌ها و مدیریت قیمت‌ها با بیمه است و مدیریت این بخش یکی از اهداف اصلی ماست.