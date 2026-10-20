گروه دوچرخه سواران مردم نهاد ترکیه با هدف ارسال پیام صلح و دوستی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه، به میناب رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول گروه دوچرخه سواران صلح و دوستی ترکیه گفت: هدف ما گرامیداشت یاد کودکان شهید، محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی - آمریکایی و ترویج پیام صلح، دوستی و همبستگی بین ملت‌های ایران و ترکیه است.

چنگیز یارگیج افزود: اجازه نمی‌دهیم بچه‌های شهید دبستان شجره طیبه فراموش شوند و با تلاش صدای مظلومیت شهدای میناب را به گوش همه می‌رسانیم.

وی گفت: این گروه شامل ۲۵ دوچرخه سوار است که سفر خود را از دیاربکر آغاز، و از استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، زنجان، قزوین، تهران، قم، اصفهان و فارس عبور کردند.

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این دوچرخه سواران از دبستان شجره طیبه و گلزار شهدای میناب بازدید و با خانواده‌های شهدا همدردی کردند.