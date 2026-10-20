به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان گفت: از مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ شهید هنرمند کشور، حدود ۴۲۰ نفر متعلق به استان اصفهان هستند و کنگره شهدای هنرمند اصفهان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

علیرضا عسکری زاده افزود: یادواره‌های شهدای هنرمند در ۳۲ نقطه استان برگزار می‌شود و رویکرد ما برگزاری یادواره به شکل اختصاصی برای هر شهید است تا متناسب با زندگی، سیره و رشته هنری او، اثری تولید و رویدادی ویژه برگزار شود.

وی با اشاره به تعریف ۱۱ عرصه هنری در سازمان بسیج هنرمندان گفت: فیلم، خوشنویسی، هنر‌های رقومی و بازی‌های رایانه‌ای، شعر و هنر‌های آیینی، موسیقی و سرود، هنر‌های سنتی و صنایع‌دستی، عکاسی، ادبیات داستانی، تئاتر و هنر‌های تجسمی از جمله این عرصه‌ها هستند و شهدای هنرمند استان در همه آنها حضور داشته‌اند.

علیرضا عسکری زاده ادامه داد: در گام نخست، فهرست شهدای هنرمند استان تهیه و بر اساس شهر و رشته هنری تفکیک شد تا مشخص شود هر شهرستان در چه عرصه‌هایی شهید هنرمند تقدیم کرده است.

وی گفت: همچنین موضوعات مرتبط با زندگی و فعالیت‌های هنری این شهدا شناسایی شده تا زمینه تولید آثار و برگزاری رویداد‌های اختصاصی فراهم شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان با تأکید بر نقش هنرمندان در ثبت وقایع دفاع مقدس ادامه داد: در مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج حدود ۳۰۰ هزار نگاتیو عکس از دوران دفاع مقدس نگهداری می‌شود که حاصل تلاش عکاسان حاضر در جبهه‌هاست، هنرمندان همچنین با تولید آثار فرهنگی و حماسی در پشت جبهه، در تقویت روحیه رزمندگان و ترویج فرهنگ ایثار نقش داشتند.

عسکری زاده از تولید مستند‌هایی درباره هنرمندان شهید و چهره‌های اثرگذار هنری خبر داد و گفت: مستند بدرالسما درباره استاد بدرالسما تولید شده و آماده اکران و رونمایی است. مستند مشق نقش نیز درباره شهید حسین عمادی ساخته شده و جشنواره فجر اصفهان در سال ۱۴۰۴ با یاد این شهید آغاز شد.

وی ادامه داد: تولید آثار کوتاه یک تا دو دقیقه‌ای با استفاده از تکنیک‌هایی مانند موشن‌گرافیک و هنر‌های رقومی در دستور کار قرار گرفته است.

عسکری زاده افزود: کمیک‌موشن شهید فرهاد قربانی تولید و منتشر شده و کمیک شهدای تئاتر شهرستان مبارکه نیز با بازتاب خوبی رونمایی شده است. بخشی از نمایشنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس نیز گردآوری شده که قرار است در قالب مجموعه‌ای کتاب منتشر و رونمایی شود.

وی با اشاره به برنامه‌های رویدادی کنگره گفت: چهار جشنواره هنری با محوریت عکاسی، تئاتر، ادبیات داستانی و هنر‌های تجسمی و خوشنویسی در دستور کار قرار دارد.

دبیر دوازدهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج اصفهان، در ادامه گفت: فراخوان جشنواره از مهرماه منتشر شده و علاقه‌مندان تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند آثار خود را در قالب داستان کوتاه و داستانک ارسال کنند.

زهرا مظفری فرد با بیان اینکه این جشنواره با محوریت وقایع و اتفاقات کشور برگزار می‌شود، افزود: سه محور اصلی شامل رهبر شهید انقلاب، دفاع مقدس دوم و بعثت مردمی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده بیان کرد: روز چهارم آبان‌ماه، حمید بابایی، نویسنده‌ای از تهران، در نشستی با عنوان مبانی داستان کوتاه مهمان علاقه‌مندان خواهد بود. جشنواره در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود و اختتامیه استانی در دی‌ماه خواهد بود.

دبیر هفتمین جشنواره عکس بسیج استان اصفهان، گفت: این جشنواره به‌صورت دوسالانه و در سطح کشور برگزار می‌شود و با محوریت همبستگی، حضور آگاهانه مردم و بازتاب حماسه‌آفرینی‌های آنان، به دنبال ثبت رویداد‌های کشور در قالب هنر عکاسی است.

حامد فاضلی افزود: اراده مردم، پرچم و مردم مبعوث، اقتدار نیرو‌های مسلح و دلدادگی نسبت به رهبری از محور‌های این جشنواره است که در سه بخش حرفه‌ای، جوانان و نوجوانان و مردمی برگزار می‌شود، علاقه‌مندان تا ۱۶ آذرماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند و اختتامیه کشوری جشنواره نیز در اسفندماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نشست تخصصی عکاسی در ۳۰ مهرماه با حضور محمدحسین حیدری، از استادان برجسته عکاسی کشور، در مدرسه لباف اصفهان خبر داد و گفت: این رویداد فرصتی برای استفاده از ظرفیت هنر عکاسی در معرفی شهدا و ثبت هنری زندگی و فداکاری‌های آنان است تا بتوان بخشی از این حقایق را به نسل‌های آینده منتقل کرد.