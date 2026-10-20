با راه‌اندازی دومین صندوق ارزی کشور، افراد می‌توانند ضمن جلوگیری از خطر نگهداری فیزیکی ارز، از سود سالانه ۵ درصدی ارزی، معافیت مالیاتی و نقدشوندگی آسان در شعب بانک بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، معاون ارزی بانک ملی در برنامه میز اقتصاد امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد: پذیره‌نویسی دومین صندوق درآمد ثابت ارزی از امروز آغاز شده است. هدف این صندوق‌ها جذب ارز‌های خانگی و سرگردان مردم و فعالان اقتصادی است تا هم امنیت سرمایه مردم حفظ شود، هم به آنها سود ارزی تعلق گیرد و هم این منابع در طرح‌های صادرات‌محور و ارزآور کشور سرمایه‌گذاری شود.

به گفته بوئینی، این صندوق‌ها زیر نظر بانک مرکزی و سازمان بورس فعالیت می‌کنند و بانک ملی ضامن نقدشوندگی آنهاست.

معاون ارزی بانک ملی درباره این که آیا سود و اصل سرمایه به صورت دلار پرداخت می‌شود یا ریال؛ تأکید کرد که بانک ملی دقیقاً همان ارز را که از مردم دریافت کرده، در زمان بازپرداخت هم به آنها پس می‌دهد و تبدیل به ریال به هیچ وجه مطرح نیست.

بوئینی، در پاسخ به این سوال که حداقل سرمایه‌گذاری چقدر است، گفت: کف سرمایه‌گذاری ۱۰۰ دلار و سقف آن ۵۰۰ هزار دلار (برای افراد حقیقی و حقوقی) است. سرمایه‌گذاران می‌توانند هم به صورت اسکناس (نقد) و هم حواله ارزی در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند. همچنین سود پیش‌بینی‌شده برای این واحد‌ها حدود ۵ درصد ارزی در سال است.

معاون ارزی بانک ملی، توضیح داد که این شرایط هم برای سرمایه‌گذاری با اسکناس و هم با حواله فرقی ندارد و افراد می‌توانند به ۳۹۷ شعبه ارزی در سراسر کشور مراجعه کنند.

حمیدرضا بوئینی در پاسخ به این که آیا حساب ارزی در بانک‌های دیگر کفایت می‌کند، توضیح داد: سرمایه‌گذاران حتماً باید در بانک ملی حساب ارزی باز کنند. کسانی که کد سجام دارند کارشان راحت‌تر است؛ زیرا اطلاعاتشان به صورت خودکار بارگذاری می‌شود و نیازی به پر کردن فرم کاغذی ندارند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با ورود به یک سامانه (که آدرس آن در سایت بانک اعلام شده)، ارزش لحظه‌ای سرمایه و سود خود را هر روز ببینند.

او افزود: این صندوق‌ها قابلیت صدور و ابطال دارند؛ یعنی سرمایه‌گذار هر زمان که بخواهد می‌تواند واحد صندوق خود را بفروشد (ابطال کند) و اصل پول و سود ارزی خود را به صورت اسکناس یا حواله از بانک ملی پس بگیرد.

معاون ارزی بانک ملی گفت: پس از درخواست ابطال (خروج از سرمایه‌گذاری)، کمتر از سه روز طول می‌کشد تا پول به دست سرمایه‌گذار برسد.

حمیدرضا بوئینی، درباره جزئیات پذیره‌نویسی و شرایط سرمایه‌گذاری افزود: زمان پذیره‌نویسی از امروز شروع شده و تا یک ماه ادامه دارد؛ اما اگر سقف مرحله اول (که ۱۰ میلیون دلار است) زودتر پر شود، همان موقع کار صدور واحد‌ها انجام می‌شود و برای مرحله دوم مجوز می‌گیرند

او درباره اینکه چه کسانی می‌توانند شرکت کنند گفت: همه افراد حقیقی (مردم) و حقوقی (شرکت‌ها) می‌توانند بین ۱۰۰ دلار تا ۵۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کنند. حواله‌های با منشأ خارجی (چه بانکی و چه غیربانکی) هم قبول می‌شود همچنین مدارک خاصی نمی‌خواهد؛ برای افراد حقیقی همان کارت ملی و شناسنامه و برای شرکت‌ها روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است (چون احراز هویت با همان افتتاح حساب انجام می‌شود). فقط نکته مهم این است که پول شرکت‌ها نباید جزو تعهدات ارزی صادراتی‌شان باشد.

بوئینی در باره نوع ارز صندوق گفت: محور اصلی این صندوق دلار است. اگر مردم ارز دیگری مثل یورو داشته باشند، بانک می‌تواند آن را بررسی و در صورت امکان به دلار تبدیل کند تا واحد‌های سرمایه‌گذاری برایشان صادر شود.

حمیدرضا بوئینی گفت: سود این صندوق‌ها کاملاً معاف از مالیات است و مردم هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.

او این صندوق‌ها را بستری امن دانست که هم خطر‌هایی مثل سرقت را از بین می‌برد و هم سرمایه مردم را به سود مطمئنی می‌رساند.

حمیدرضا بوئینی درباره سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور گفت که این کار امکان‌پذیر است: این افراد می‌توانند از طریق کنسولگری جمهوری اسلامی به یک وکیل وکالت بدهند تا وکیلشان در ایران مراحل سرمایه‌گذاری را انجام دهد؛ یا اینکه ارزشان در هر کجای دنیا باشد، بانک ملی آمادگی دارد آن را دریافت و در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند.

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از برنامه میز اقتصاد درباره سود این صندوق‌ها گفت: مدیران صندوق، سود پیش‌بینی‌شده‌ی حدود ۵ درصدی را برای آن در نظر گرفته‌اند. منابعی که مردم در این صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند، در پروژه‌های صادرات‌محور، اوراق مرابحه ارزی و سپرده‌های ارزی به کار گرفته می‌شود تا هم دارایی‌های ارزی مردم افزایش یابد و هم به رونق صادرات کشور کمک کنند.

عیوضلو توضیح داد سرمایه‌گذاران پس از یک سال، اصل دلارهای خود را به‌علاوه حدود ۵ درصد سود ارزی دریافت می‌کنند. اصل و سود این سپرده‌ها را بانک عامل تضمین کرده است. همچنین دو رکن اصلی در این صندوق‌ها فعالیت می‌کنند: مدیر صندوق (که از شرکت‌های تأمین‌سرمایه زیر نظر سازمان بورس است) و مدیر عملیات ارزی یا همان بانک عامل (که کار‌های ارزی مثل احراز منشأ، دریافت ارز و پرداخت آن را انجام می‌دهد). بانک عامل ضامن نقدشوندگی است و تعهد کرده که هر زمان سرمایه‌گذار بخواهد، ارز او را پس بدهد؛ همان‌طور که در صندوق اول نیز این تعهد به طور کامل اجرا شد.

مشاور سازمان بورس نیز در پاسخ به این که منابع این صندوق‌ها کجا مصرف می‌شود، توضیح داد: سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در صنایع بزرگ و ارزآور کشور مثل پتروشیمی، نفت، معادن و فلزات، و کشتیرانی انجام می‌شودو مجوز انتشار این اوراق فقط به شرکت‌هایی داده می‌شود که توانایی مالی بازپرداخت اصل و سود ارز را در آینده داشته باشند.

عیوضلو اعلام کرد که صندوق اول در خردادماه مجوز گرفت و با استقبال عالی مواجه شد. در پذیره‌نویسی آن صندوق (که برای اولین بار در بازار سرمایه اجرا می‌شد) بیش از ۱۳۰۰ نفر شرکت کردند که حدود ۵۵ درصد اشخاص حقیقی و ۴۵ درصد اشخاص حقوقی بودند. سقف صندوق اول که ابتدا ۱۰ میلیون دلار بود، به خاطر تقاضای بالا به ۲۰ میلیون دلار افزایش یافت

او گفت: این دو صندوق ارزی تازه شروع به کار کرده‌اند و سرمایه‌گذاران هنوز به اطلاعات بیشتری نیاز دارند. او پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده، این صندوق‌ها بزرگ‌تر شوند و به تأمین مالی شرکت‌های صادرکننده کمک کنند.

عیوضلو درباره گسترش این صندوق‌ها توضیح داد: بانک‌های دیگر هم تقاضا داده‌اند و حتی موافقت اصولی برای سومین بانک تجاری صادر شده است. بانک مرکزی و سازمان بورس این درخواست‌ها را بررسی می‌کنند تا بانک‌ها و مدیرانِ متقاضی، استاندارد‌های لازم را داشته باشند.

فلاح جوشقانی کارشناس بازار سرمایه نیز در تماس تلفنی با برنامه میز اقتصاد گفت: این صندوق‌ها با هدف جذب ارز‌های راکد مردم و تبدیل آنها به سرمایه‌های مولد راه‌اندازی شده‌اند. این کار باعث می‌شود قدرت خرید سرمایه‌گذاران در برابر تورم حفظ شود و سود ارزی بگیرند. همچنین این ارز‌ها به جای راکد ماندن، وارد چرخه اقتصاد می‌شوند و نیاز‌های ارزی صنایع را تأمین می‌کنند.

او گفت: منابع این صندوق‌ها برای اجرای طرح‌های بزرگ، واردات تجهیزات تولید و افزایش صادرات استفاده می‌شود.

جوشقانی افزود: شرکت ملی مس و بانک ملی با هم همکاری می‌کنند تا برای طرح‌های پیشران و صادرات‌محور مس، «اوراق مرابحه ارزی» منتشر کنند. هدف این است که تأمین مالی ارزی از حالت صرفاً بانکی خارج شود و بازار سرمایه و سیستم بانکی با هم همکاری کنند تا این ابزار‌ها به تولید و ارزآوری کشور کمک کنند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: این سرمایه‌گذاری برای مردم جذاب است؛ زیرا اولاً مردم از دغدغه‌ها و خطر‌های نگهداری فیزیکی ارز در خانه راحت می‌شوند و پولشان را به دو نهاد بزرگ و معتبر می‌سپارند. دوم اینکه علاوه بر حفظ ارزش پول در برابر تغییرات نرخ ارز، سالانه ۵ درصد سود خالص ارزی به دست می‌آورند؛ یعنی مثلاً هزار دلار بعد از یک سال به هزار و پنجاه دلار تبدیل می‌شود. سوم اینکه سرمایه‌گذاران هر زمان که بخواهند می‌توانند واحد‌های خود را ابطال کنند و پولشان را پس بگیرند. همچنین تلاش می‌شود با ابزار‌هایی مثل اوراق مرابحه ارزی، سودآوری صندوق حتی از ۵ درصد هم بالاتر برود و اصل و سود سرمایه کاملاً به صورت ارزی پرداخت شود تا مردم دغدغه‌ای نداشته باشند.