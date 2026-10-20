به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن بیانیه به این شرح است: هنر، آنگاه که با حقیقت، شرافت و وجدان انسانی همراه می‌شود، از مرز‌های جغرافیا فراتر می‌رود و به صدای مظلومان و راوی رنج‌های ناگفته ملت‌ها تبدیل می‌شود.

ما خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ضمن قدردانی صمیمانه از مواضع شجاعانه و مسئولانه استاد مجید مجیدی در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، حمایت و همدلی ایشان با مردم ایران و یاد و خاطره شهدای مظلوم میناب را ارج می‌نهیم و این اقدام ارزشمند را جلوه‌ای از تعهد انسانی، وجدان بیدار و رسالت حقیقی هنر می‌دانیم.

در روزگاری که گاه هیاهوی سیاست، حقیقت را در پس پرده سکوت پنهان می‌کند، ایستادن در کنار مردم رنج‌دیده و بازتاب صدای خانواده‌های داغدار، شجاعتی ستودنی می‌طلبد. بی‌تردید، سخن گفتن از مظلومیت شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد آنان، فراتر از یک موضع‌گیری هنری، ادای دین به حقیقت، انسانیت و کرامت انسانی است.

شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، تنها نام‌هایی در صفحات تاریخ نیستند؛ آنان یادآور آرزو‌های ناتمام، لبخند‌های معصومانه و آینده‌هایی هستند که در قلب خانواده‌هایشان برای همیشه زنده خواهند ماند. درد و داغ خانواده‌های این عزیزان، در مرز‌های یک شهر و یک کشور محدود نمی‌شود و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان می‌توانند با این اندوه بزرگ همدردی کنند.

ما باور داریم که هنرمند متعهد، تنها آفریننده آثار ماندگار نیست، بلکه در بزنگاه‌های تاریخی می‌تواند با صدای حقیقت، چراغ آگاهی را روشن نگه دارد. از همین رو، حضور مسئولانه و مواضع شجاعانه استاد مجید مجیدی در عرصه بین‌المللی را ارج نهاده و از ایشان و همه هنرمندانی که در مسیر دفاع از حقیقت، کرامت انسانی و حقوق ملت‌ها گام برمی‌دارند، سپاسگزاری می‌کنیم.

در پایان، ما خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ضمن ابراز قدردانی از این همراهی ارزشمند، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای مظلوم میناب و رساندن صدای خانواده‌های آنان به گوش جهانیان تأکید می‌کنیم. امید داریم که وجدان‌های بیدار جهان، با کنار گذاشتن سکوت و بی‌تفاوتی، در مسیر پاسداشت حقیقت و حمایت از کرامت انسانی گام بردارند.

نام و یاد شهدای شجره طیبه میناب تا همیشه در قلب ملت ایران زنده خواهد ماند.