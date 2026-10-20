به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محسن نجف با اشاره به اینکه آزمایشگاه دامپزشکی استان اصفهان علاوه بر مرکز ملی تشخیص بیماری‌های دامی، یکی از پنج آزمایشگاهی است که مجوز مرجعیت کشوری دارد، ادامه داد: این آزمایشگاه افزون بر حجم آزمایش‌های داخل استان، به حدود هفت تا هشت استان دیگر نیز در برخی حوزه‌ها خدمات تخصصی ارائه می‌دهد.

وی افزود:این آزمایشگاه مکمل همه حوزه‌های فنی و ستادی اداره‌کل است و در تشخیص بیماری‌ها، آنالیز شیمیایی و به‌ویژه مسیر‌های صادراتی نقش کلیدی دارد.

رئیس آزمایشگاه اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد: محصولات لبنی، عسل و دیگر فرآورده‌هایی که از استان صادر می‌شوند، وابسته به نتایج همین آزمایش‌ها هستند.

وی با اشاره به اینکه کشور‌های مقصد صادرات، به‌ویژه حوزه اوراسیا قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای لبنیات و فرآورده‌های دامی دارند، گفت: خوشبختانه در این سال‌ها هیچ قلم کالای صادراتی استان به دلیل مشکل کیفی یا آزمایشگاهی ریجکت (رد) نشده است.

رئیس آزمایشگاه اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد: آزمایشگاه در تأمین امنیت غذایی مردم و هم در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، از جمله بیماری‌های مشترک مانند تب مالت، فعال است.

محسن نجف با بیان اینکه حجم زیادی از خونگیری‌های دامداری‌های صنعتی برای آزمایش‌های تکمیلی به این مرکز ارسال می‌شود، گفت: تنها در ۶ ماهه امسال حدود ۳۵۰ هزار آزمایش اجرا شده است.

وی بخش‌های مختلف آزمایشگاه را شامل استراتژی و تشخیص میکروبی غذایی، آنالیز شیمیایی و دستگاهی، بخش مولکولی و PCR، انگل‌شناسی و واحد‌های تخصصی دیگر برشمرد و افزود: استان اصفهان در تشخیص نوع گوشت با روش‌های مولکولی و PCR پیشتاز است و حتی نمونه‌های چرخ‌کرده از استان‌های همجوار برای تعیین گونه حیوانی به این آزمایشگاه ارسال می‌شود.

رئیس آزمایشگاه اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به نقش آزمایشگاه در امنیت واردات گفت: نهاده‌ها و برخی فرآورده‌های خام دامی که از گمرکات اصفهان و کاشان وارد کشور می‌شوند، نمونه‌برداری و در آزمایشگاه از نظر فلزات سنگین، سموم و دیگر شاخص‌ها بررسی شده و تنها پس از تأیید آزمایشگاهی، گواهی ترخیص توسط اداره قرنطینه صادر می‌شود.

محسن نجف ادامه داد: پایش مستمر عسل، آب دامداری‌ها، شیر و فرآورده‌های لبنی برای عرضه داخلی و مسیر‌های صادراتی نیز در همین آزمایشگاه انجام می‌شود و بسیاری از این فعالیت‌ها قابلیت واگذاری کامل به بخش خصوصی را ندارند.