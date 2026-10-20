بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، عصر امروز دوشنبه ۲۷ مهر، شاخص کیفی هوا در شهر‌های آبادان، رامهرمز، هویزه، اهواز، هندیجان، بهبهان، خرمشهر، ایذه، ملاثانی و خرمشهر در وضعیت قرمز نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

آلودگی هوا در ۱۰ شهر خوزستان /آبادان، رامهرمز و هویزه در وضعیت خطرناک و بسیار ناسالم

آلودگی هوا در ۱۰ شهر خوزستان /آبادان، رامهرمز و هویزه در وضعیت خطرناک و بسیار ناسالم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۸ عصر امروز دوشنبه ۲۷ مهر شاخص کیفی هوا در شهر آبادان به ۵۰۰ AQI رسید که نشان دهنده خطرناک بودن هوا (قهوه‌ای) است.

این میزان در شهر‌های رامهرمز ۲۶۲ و هویزه ۲۲۶ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) می‌باشد و شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز ۱۵۸، هندیجان ۱۵۶ رسید که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

در این مدت شاخص کیفی هوا دربهبهان ۱۴۸، خرمشهر ۱۲۹، ایذه ۱۲۶، ملاثانی ۱۱۹ و شوشتر ۱۰۸ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است..

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.