سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: عمده بحث‌ها در سفر لاوروف، وزیر خارجه روسیه به تهران در حوزه روابط دوجانبه بوده است و برخی شایعاتی که در این خصوص مطرح میشود مثلا راجع به موضوع هسته‌ای به هیچ وجه واقعیت ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن قشقاوی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر اظهار داشت: عمده بحث‌ها در سفر لاوروف وزیر خارجه روسیه به این در حوزه روابط دوجانبه بوده است و برخی شایعاتی که در این خصوص مطرح میشود مثلا راجع به موضوع هسته‌ای به هیچ وجه واقعیت ندارد و هم اکنون در دستور کار دیپلماسی ما چه با آمریکا چه با اروپا چه با جای دیگر بحث هسته‌ای مطلقاً مطرح نیست.

وی افزود: الان بحثی که ما داریم هفت شرطی است که به هفت روزه معروف است که باید طرف آمریکایی عمل کند تا تنگه هرمز باز شود. هیچ پیشرفت دیگری در بحث‌ها وجود ندارد و هر موقع آنها جواب دادند و عمل کردند طبیعی است که تنگه هرمز باز می‌شود. این هفت شرط هم بر مبنای تفاهم اسلام آباد است و هر تحرک دیپلماتیکی که می‌شود فقط در همین چارچوب است. خواسته‌های ما مشخص است و آنها باید تصمیم بگیرند و جواب دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: الان راجع به سفر آقای عاصم منیر همین است که به میزبانی وزارت کشور صورت می‌گیرد و طبعاً یک بحث عمده ما در سفر ایشان بحث روابط دو جانبه ما با پاکستان است که همسایه خوب ماست. ما همکاری‌هایی داریم از جمله در بحث‌ها مسائل مرزی که با وزارت کشور است. بار‌ها عرض کردم الان در مرحله پسا مذاکرات هستیم. شخص یکبار مذاکره می‌کند برای اینکه بگوید خواسته من این است و خواسته شما چیست و در مورد اینها مذاکره شده و بحث جدیدی وجود ندارد.

وی افزود: قطر هم در حال حاضر به عنوان میانجی خیلی حضور فعالی دارد. هنوز هم مایل هست در این حوزه فعالیت کند. همین اجلاسی که دیروز برگزار شد چه در قطر چه در بحرین، این کشور‌های منطقه به این نتیجه رسیدند که اوضاع و احوال به طور اساسی تغییر کرده و این پایگاه‌های آمریکا نه تنها برای این کشور‌ها امنیت ایجاد نکرد که برای خود آمریکا و رژیم صهیونیستی هم امنیت ایجاد نشد. الان کشور‌های منطقه دنبال مدل‌های جدید ترتیبات منطقه‌ای هستند البته کارشکنی‌های آمریکا نیز مطرح می‌شود.