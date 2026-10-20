پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی با معرفی برترین‌ها در بندرعباس به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، دبیر جشنواره گفت: در بخش طراحی لباس و صحنه علیرضا داوری برای نمایش آهوانه شازده از هرمزگان، موسیقی- مسعود ضربی برای نمایش کلاغ‌ها از خراسان رضوی، در بخش طراحی صحنه و ساخت عروسک یگانه عبدالملکی برای نمایش چارقد گلدونه خانم از کرمانشاه و مجید بشکال برای نمایش خانه دوست کجاست از هرمزگان رتبه‌های برتر را از آن خود کردند.

مصیب داوری افزود: در بخش نویسندگی هم رضا جوشعار برای نمایش خانه دوست کجاست از هرمزگان و در زمینه کارگردانی علیرضا داوری برای نمایش آهوانه شازده از هرمزگان برگزیدگان بخش‌های ویژه مردمی شدند.

وی گفت: دو اثر برگزیده خانه‌ی دوست کجاست و یه خونه یه اتاق یه بچه از هرمزگان نیز برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر و کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.

محمد آشوری استاندار هرمزگان هم در این مراسم گفت: کشور ما با داشتن فرهنگی چند هزار ساله از زبان هنر قدرتمندی برخوردار است که اثر آن از مرز‌ها فراتر رفته است.

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مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: از این پس دبیرخانه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی در بندرعباس مستقر می‌شود.

پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی از ۲۴ تا ۲۷ مهر در شهر‌های بندرعباس، میناب، رودان و قشم برگزار شد.