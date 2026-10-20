رئیس کل گمرک ایران، ظرفیت‌ های گمرکی و ترانزیتی و وضعیت تردد ناوگان حمل‌ و نقل در مرز ایران و ترکمنستان در سرخس را مورد بازدید و بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، به همراه رسول رئیس‌ جعفری، مدیرعامل و رئیس هیئت‌ مدیره سازمان منطقه آزاد سرخس و رضا راستی، ناظر گمرکات استان خراسان رضوی، از منطقه آزاد سرخس بازدید کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های گمرکی و ترانزیتی منطقه، وضعیت تردد ناوگان حمل‌ و نقل در مرز ایران و ترکمنستان و روند جابه‌جایی کالا مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مسائل و دغدغه‌ های رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ و نقل بین‌ المللی، موانع تردد کامیون‌ ها و راهکارهای تسهیل فرایندهای گمرکی و ترانزیتی بررسی شد.

تسریع در تردد ناوگان، تسهیل عبور کالا و بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های مرزی و لجستیکی منطقه آزاد سرخس، از دیگر محورهای این بازدید بود؛ موضوعاتی که بهبود آن‌ ها می‌ تواند در تقویت جایگاه سرخس در شبکه ترانزیت و تجارت منطقه‌ای مؤثر باشد.