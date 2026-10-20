رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مصدوم شدن پنج نفر در پی برخورد یک دستگاه مینی‌بوس با یک دستگاه خودروی سواری در جاده اردبیل به آستارا در محدوده گردنه حیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم روز سه‌شنبه در این زمینه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه مینی‌بوس با خودروی پژو پارس در جاده اردبیل به آستارا در محدوده گردنه حیران به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: سه دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی بلافاصله پس از دریافت گزارش به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدام‌های اولیه درمانی، پنج مصدوم این حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان فاطمی اردبیل انتقال دادند.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عنوان کرد: ۲ سرنشین مینی‌بوس نیز که مصدوم شده بودند، از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.