به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ساختمان جدید خانه بهداشت روستای فیروزه‌ای با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان احداث و تجهیز شده است و با بهره‌برداری از آن، امکان ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی مطلوب‌تر به جمعیت تحت پوشش فراهم می‌شود.

این خانه بهداشت، جمعیتی بالغ بر یک‌هزار و ۷ نفر در قالب ۳۰۳ خانوار را تحت پوشش دارد و علاوه بر روستای اصلی فیروزه‌ای، ارائه خدمات بهداشتی به روستا‌های قمر کوسندی، حاجی خدامراد، خان علی و حسین حیدر را نیز بر عهده دارد.