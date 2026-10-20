رئیس کمیته اسب دوانی استان با بیان اینکه در هفته سوم مسابقات اسب دوانی ۶۰ راس اسب از ۱۱ استان مختلف کشور حضور داشتند افزود: در کل مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان جایزه برای این کورس در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، خانی زاده افزود: در این دوره از مسابقات چابکسواران در شش دور با هم به رقابت پرداختند.

وی عنوان کرد: این دوره از مسابقات در مسافت ۱۴۰۰ برگزار شد و در هشت هفته این مسابقات در مجموعه صفائیه یزد برگزار می‌شود.

در پایان مسابقات از قهرمانان و مالکان اسب‌ها با اهدای جام و جوایز نقدی تجلیل شد.