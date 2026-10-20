به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در هفته اول رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور، تیم فوتبال دنا یاسوج در اولین بازی خود در استادیوم تختی شهر یاسوج میزبان تیم فوتبال شهرداری ماهشهر بود.

در نیمه اول این بازی بیشتر توپ در میانه میدان جریان داشت و دو تیم نتوانستند خطر چندانی روی دروازه یکدیگر ایجاد کنند.

در ابتدای نیمه دوم تیم فوتبال دنا یاسوج چند موقعیت روی دروازه تیم فوتبال شهرداری ماهشهر ایجاد کرد که در یکی از صحنه‌ها بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال دنا معتقد به خطای هند بازیکن حریف در محوطه جریمه بودند.

در نیمه دوم این دیدار در دقایقی از بازی تیم فوتبال شهرداری ماهشهر و در دقایقی تیم فوتبال دنا یاسوج مالکیت توپ را در اختیار داشتند، اما این دیدار پر برخورد در نهایت با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید، تا تیم فوتبال دنا در اولین بازی خود به‌عنوان میزبان دو امتیاز حساس را در مقابل یکی از تیم‌های قدر این گروه از دست بدهد.