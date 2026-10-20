مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، گفت: سکوی دارایی‌های دیجیتال (توکنایز) با هدف تامین مالی نوین طرح ها در مناطق آزاد به زودی در کیش رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید معین هاشمی، در نشست تشریح عملکرد دو سال اخیر شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، از اصلاح ساختار سازمانی و مالی، افزایش سرمایه و توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی خبر داد و گفت: نخستین سکوی دارایی‌های دیجیتال (توکنایز) مناطق آزاد کشور به‌زودی در کیش رونمایی می‌شود.

او گفت: در دو سال گذشته، آسیب‌شناسی عملکرد سال‌های گذشته و ترسیم مسیر جدید برای تداوم فعالیت و توسعه شرکت در اولویت قرار گرفت و برای نخستین بار از زمان تأسیس شرکت، برنامه راهبردی پنج‌ساله تدوین و به تصویب هیئت‌مدیره رسید و اکنون فعالیت‌های شرکت بر اساس این برنامه دنبال می‌شود.

هاشمی با اشاره به اصلاح ساختار‌های سازمانی و مالی شرکت افزود: تصویب ساختار جدید سازمانی و افزایش سرمایه شرکت از ۳۰۰ میلیارد تومان به هشت تا یک دهم هزار میلیارد تومان، ظرفیت تازه‌ای برای استفاده از ابزار‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، توسعه‌گری و مشارکت در طرح‌های راهبردی کیش را از دیگر محور‌های فعالیت شرکت برشمرد و گفت: شرکت با هماهنگی سازمان منطقه آزاد کیش، کارگزاری ایجاد و احیای شهرک سلامت کیش را بر عهده گرفته است.

هاشمی خاطرنشان کرد: مشاور طرح انتخاب شده، طرح اولیه شهرک سلامت تهیه شده و این مجموعه برای ورود به مرحله اجرا آماده است و امسال نخستین بسته‌های سرمایه‌گذاری شهرک سلامت برای جذب سرمایه‌گذار ارائه شود.

او از رشد سرمایه‌گذاری‌های شرکت در دو سال اخیر خبر داد و با اشاره به برنامه شرکت برای استفاده از ابزار‌های نوین مالی افزود: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش سال گذشته نخستین دارایی دیجیتال در مناطق آزاد کشور را رونمایی کرد و اکنون نیز مقدمات رونمایی از نخستین سکوی دارایی‌های دیجیتال (توکنایز) مناطق آزاد کشور در کیش در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش تأکید کرد: اصلاح ساختارها، تدوین برنامه راهبردی و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین مالی، با هدف تقویت ظرفیت توسعه‌ای شرکت و پشتیبانی از طرح‌های اقتصادی جزیره دنبال می‌شود.