نشست شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: هرمزگان با دارا بودن ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، بنادر، صیادی و شیلات، حمل و نقل و صنایع نقش مهمی در کشور ایفا می‌کند.

غلامرضا تاج گردون افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۶ اصلاحات بودجه‌ای و قانونی مورد نیاز از مراجع بالا دست پیگیری می‌شود.

او گفت: توجه به افزایش اختیارات استاندار می‌تواند به رفاه مردم نیز کمک کند.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مقرر شد یک ردیف بودجه ملی برای توسعه میناب در نظر گرفته شود.

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی افزود: برای توسعه مبادلات مرزی بنادر سیریک، گوکسر و کوهستک نیز باید تبدیل به مرز رسمی شود.

او افزود: اقدامات اولیه در این زمینه صورت گرفته است و باید در کمیسیون ماده ۴ وزارت صمت مصوب شود.

فاطمه جراره دیگر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ما به دنبال دستیابی به حقوق مردم استان بصورت قانونی در بخش‌های مختلف همچون دریافت سهم استان از آلایندگی، تجهیز و تکمیل بیمارستان ۵۳۱ تخت خوابی هستیم.

استاندار هرمزگان نیز گفت: در این نشست افزایش سهم آب استان از آب شیرین کن، توسعه تجارت مرزی، و افزایش دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح شد.

محمد آشوری افزود: اختصاص ردیف بودجه برای توسعه میناب و جزایر، جبران خسارت‌ها در بحران همچون سیل و جنگ، بیمه بیکاری برای صیادان و افراد متضرر شده از جنگ، تعیین و دریافت سهم استان از آلایندگی از دیگر مطالبات از کمیسیون برنامه و بودجه بود.

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او گفت: با توجه به کارکرد ملی هرمزگان و ماموریت‌های پیش رو، بسیاری از مشکلات باید در چهارچوب قوانین حل شود و اعضای کمیسیون قول مساعد برای رفع برخی از موانع در بودجه ۱۴۰۶ داده‌اند.

استاندار هرمزگان گفت: با توجه به جنگ تحمیلی سوم و ادامه نبرد هرمز، نقش استان در دفاع از کشور، تامین نیاز‌ها و کالا‌های اساسی، باید به هرمزگان اختیارات ویژه داده شود.