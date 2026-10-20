۱۳ قطعه فلامینگوی مهاجر، در حاشیه پناهگاه حیات‌وحش نایبندان طبس بر اثر برخورد با کابل‌های برق فشارقوی دچار برق‌گرفتگی و تلف شدند.

۱۳ فلامینگوی مهاجر، بر اثر برق گرفتگی در حاشیه پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس تلف شدند

۱۳ فلامینگوی مهاجر، بر اثر برق گرفتگی در حاشیه پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس تلف شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت: ۱۳ قطعه فلامینگو شامل ۹ قطعه بالغ و ۴ جوجه که در مسیر مهاجرت در محور مواصلاتی دیهوک به نایبند و در حاشیه ورودی پناهگاه حیات‌وحش نایبندان در حال پرواز بودند، به دلیل برخورد با کابل‌های برق فشارقوی دچار برق‌گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

تقی زاده افزود: حوزه پهناور شهرستان طبس هم‌زمان با فصل مهاجرت، میزبان گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر است؛ اما این پرندگان در طول مسیر با مخاطرات گوناگونی مواجه می‌شوند که گاه به جراحت شدید و حتی مرگ آنها می‌انجامد.

وی با قدردانی از هوشیاری شهروندی که این حادثه ناگوار را بلافاصله به مسئولان محیط زیست گزارش داده است، تأکید کرد: از عموم شهروندان و طبیعت دوست تقاضا داریم هرگونه حادثه مشابه را در اسرع وقت به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی کنند تا با حضور به موقع در صحنه ، بتواند جان بسیاری از حیوانات و پرندگان آسیب‌دیده را نجات دهد.

به گفته تقی زاده تاکنون بار‌ها در شهرستان طبس با همکاری و همراهی مردم حامی حیات‌وحش، شاهد این دست نجات‌بخشی‌ها بوده‌ایم.