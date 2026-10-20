۱۳ قطعه فلامینگوی مهاجر شامل ۹ قطعه بالغ و ۴ جوجه، در حاشیه ورودی پناهگاه حیات‌وحش نایبندان طبس بر اثر برخورد با کابل‌های برق فشارقوی تلف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت: ۱۳ قطعه فلامینگو شامل ۹ قطعه بالغ و ۴ جوجه که در مسیر مهاجرت در محور مواصلاتی دیهوک به نایبند و در حاشیه ورودی پناهگاه حیات‌وحش نایبندان در حال پرواز بودند، به دلیل برخورد با کابل‌های برق فشارقوی دچار برق‌گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

تقی زاده افزود: حوزه پهناور شهرستان طبس هم‌زمان با فصل مهاجرت، میزبان گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر است؛ اما این پرندگان در طول مسیر با مخاطرات گوناگونی مواجه می‌شوند که گاه به جراحت شدید و حتی مرگ آنها می‌انجامد.

وی با قدردانی از هوشیاری شهروندی که این حادثه ناگوار را بلافاصله به مسئولان محیط زیست گزارش داده است، تأکید کرد: از عموم شهروندان و طبیعت دوست تقاضا داریم هرگونه حادثه مشابه را در اسرع وقت به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی کنند تا با حضور به موقع در صحنه ، بتواند جان بسیاری از حیوانات و پرندگان آسیب‌دیده را نجات دهد.

به گفته تقی زاده تاکنون بار‌ها در شهرستان طبس با همکاری و همراهی مردم حامی حیات‌وحش، شاهد این دست نجات‌بخشی‌ها بوده‌ایم.